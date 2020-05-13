Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Силуанову дали совет в прямом эфире: "Перестаньте звонить в Вашингтон и спр...
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
Подарок русским к 9 мая от Эрдогана: Турецкие ракеты атаковали нашу базу Хм...
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
Главная / Политика

"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"

13 мая 2020, 01:55  •  302 • Политика
В СК передадут данные присылавших фото нацистов для "Бессмертного полка". "Вы рискните с этими портретиками на реальное шествие выйти, ссыкуны анонимные", - обратился военкор Александр Коц к провокаторам.
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет России данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции, сообщила глава движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова. Ситуацию прокомментировал военкор Александр Коц.
Он отметил, что с трудом понимает, что творится в головах у тех, что присылал фотографии нацистов для участия в акции "Бессмертный полк". То есть какова конечная цель подобных выходок?
"Повесить рядом с победителями лица фашистов, чтобы что? Чтобы как-то бросить тень на ветеранов? Так хрен вам. Чтобы дискредитировать саму акцию? Так вы рискните с этими портретиками на реальное шествие выйти, ссыкуны анонимные", - пишет Александр Коц на своём Telegram-канале Kotsnews.
Военкор добавляет, что хочется тешить себя мыслью, что это устраивают не граждане России, а украинские провокаторы. Коц напомнил, как на 9 Мая в Одессе эти "манкурты" ходили с портретами Шухевича и Бандеры.
"Троллинг у них такой. А может, и не троллинг уже. А у нас таких дурачков, конечно, надо вычислять, показывать и наказывать", - отмечает журналист.
А всем, кому в России хочется ходить по улицам с портретами Гитлера, Коц советует сразу покупать билет до Киева, где таких как раз привечают.
"Только там ведь это тоже не навечно. Дальше бежать будет некуда", - подводит итог военкор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



302
Источник
Похожие новости
13 мая 2020, 00:55
"И родственников их съедают": Один вопрос разоблачил фейк FT о смертности от COVID-19 в России
13 мая 2020, 01:55
"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"
13 мая 2020, 01:55
В шаге от президента: Где Песков подхватил коварную болезнь
13 мая 2020, 00:55
Военным США в Сирии снова дали отпор: Жители Эль-Хасаки принудили американцев отступить
13 мая 2020, 00:55
Хакеры из Германии и Украины пытались обрушить сайт Бессмертного полка 9 мая
13 мая 2020, 03:55
"Не дождутся": Пушков ответил "польским читателям" и "балтийским хулителям"
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 мая 2020, 01:50
«96% населения мира зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущих в США»: Дуров объя...
13 мая 2020, 00:55
"И родственников их съедают": Один вопрос разоблачил фейк FT о смертности о...
13 мая 2020, 01:55
Евросоюз застыл перед перспективой разделиться на две-три части
13 мая 2020, 00:55
Ракетой по своему корвету - ситуация штатная: Сатановский удивил замечанием об армии ...
13 мая 2020, 01:55
В шаге от президента: Где Песков подхватил коварную болезнь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2020, 23:35
В России поставили на место президентов Латвии, Литвы и Эстонии: Изображая «нации-жертвы», вы прикрываете свое сотрудничество с Гитлером
06 мая 2020, 22:10
"Собянин сдал назад": Мэр Москвы изменил риторику после жёсткого выступления Путина
10 мая 2020, 15:55
"Слепые" эксперты в упор не видят обгорелых попугаев": эксперт о крушении MH17
10 мая 2020, 16:55
Россия восстановила историческую справедливость, чем довела до истерики Польшу
11 мая 2020, 11:55
Американцы потребовали от России платы за Вторую мировую. Пушков "задавил" провокаторов фактами
08 мая 2020, 15:10
Украинцы разочаровались в Зеленском — политологи уже нашли ему замену
09 мая 2020, 05:10
Бужанский о Дне примирения 8 мая: Я ничего не забыл, и ни с кем мириться не буду. Не прощу никогда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.