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"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"
13 мая 2020, 01:55 • 302 • Политика
В СК передадут данные присылавших фото нацистов для "Бессмертного полка". "Вы рискните с этими портретиками на реальное шествие выйти, ссыкуны анонимные", - обратился военкор Александр Коц к провокаторам.
Организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет России данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции, сообщила глава движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова. Ситуацию прокомментировал военкор Александр Коц.
Он отметил, что с трудом понимает, что творится в головах у тех, что присылал фотографии нацистов для участия в акции "Бессмертный полк". То есть какова конечная цель подобных выходок?
Военкор добавляет, что хочется тешить себя мыслью, что это устраивают не граждане России, а украинские провокаторы. Коц напомнил, как на 9 Мая в Одессе эти "манкурты" ходили с портретами Шухевича и Бандеры.
А всем, кому в России хочется ходить по улицам с портретами Гитлера, Коц советует сразу покупать билет до Киева, где таких как раз привечают.
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