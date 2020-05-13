"Рискните, ссыкуны анонимные": Коц о присылавших портреты нацистов для акции "Бессмертный полк"

Организаторы "Бессмертного полка" передадут в Следственный комитет России данные граждан, которые присылали фото нацистов на участие в акции, сообщила глава движения "Волонтёры Победы" Ольга Амельченкова. Ситуацию прокомментировал военкор Александр Коц.

Он отметил, что с трудом понимает, что творится в головах у тех, что присылал фотографии нацистов для участия в акции "Бессмертный полк". То есть какова конечная цель подобных выходок?

"Повесить рядом с победителями лица фашистов, чтобы что? Чтобы как-то бросить тень на ветеранов? Так хрен вам. Чтобы дискредитировать саму акцию? Так вы рискните с этими портретиками на реальное шествие выйти, ссыкуны анонимные", - пишет Александр Коц на своём Telegram-канале Kotsnews.

Военкор добавляет, что хочется тешить себя мыслью, что это устраивают не граждане России, а украинские провокаторы. Коц напомнил, как на 9 Мая в Одессе эти "манкурты" ходили с портретами Шухевича и Бандеры.

"Троллинг у них такой. А может, и не троллинг уже. А у нас таких дурачков, конечно, надо вычислять, показывать и наказывать", - отмечает журналист.

А всем, кому в России хочется ходить по улицам с портретами Гитлера, Коц советует сразу покупать билет до Киева, где таких как раз привечают.