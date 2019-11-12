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"Риски вырастут кратно. Для всего человечества": Патрушев о планах США, которые доведут до ядерной войны

12 ноября 2019, 11:09  •  88 • В мире
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев прокомментировал планы США выйти из Договора по открытому небу вслед за расторжением ДРСМД. По мнению политика, такая позиция Вашингтона значительно повышает риск ядерной войны для всего человечества.
Планы США выйти из Договора по открытому небу спровоцируют кратный рост рисков ядерной войны для всего человечества. Так считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он также напомнил, что ситуация ухудшилась, когда США отказались от Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по ПРО. Более того, сейчас Вашингтон выразил нежелание ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и работать над продлением СНВ-III.
Секретарь Совета безопасности добавляет, что подобные планы США, если они осуществятся, не позволят прогнозировать военно-стратегическую обстановку, пишет "Российская газета".
Ранее председатель комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. В связи с этим он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.

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