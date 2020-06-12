"Риск высок": Со спадом COVID-19 ВОЗ вспомнила о старой "страшилке"

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Демократической Республике Конго установилась высокая опасность распространения вируса Эбола.

Об этом заявил представитель ВОЗ по ситуации с Эболой в стране Нгой Нсенг. Он заметил, что в мировых масштабах эта угроза пока не столь велика.

Мы предполагаем, что риск на уровне страны, на национальном уровне, высок, но на региональном и мировом уровнях - средний, - подчеркнул Нсенг.

Он добавил, что действующая в ДРК инфраструктура, скорее всего, сможет успешно побороть новую вспышку болезни.

Согласно его данным, число заразившихся на сегодняшний день небольшое. Тем не менее ВОЗ рекомендует наблюдать за всеми гражданами, с кем контактировали инфицированные.

Напомним, руководитель международной организации Тедрос Адханом Гебрейесус 1 июня объявил о новой вспышке лихорадки Эбола в западной части африканской республики.