"Риск очень большой": Песков не исключил вероятность второй волны COVID-19

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что перед руководством страны стоит задача принимать крайне взвешенные решения, которые будут тщательно продуманы и согласованы со специалистами.

"Риск очень большой - возобновления, второй волны, можно это как угодно называть", - произнёс он в интервью RTVI.

Дмитрий Песков напомнил слова президента Владимира Путина, который "прикидки такого плана" поручил подготовить в ближайшие дни.

Во время беседы пресс-секретарь отметил, что стране удалось избежать "итальянского сценария", который он назвал катастрофическим. Во многом это получилось благодаря заранее принятым мерам. Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронавирусу, однако об отмене режима самоизоляции говорить преждевременно.