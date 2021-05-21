"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы

Сергей Шойгу - один из самых цитируемых политиков мира, и в день его рождения "Первый русский" решил напомнить о характере министра серией его цитат. Итак...

21 мая министру обороны России Сергею Шойгу исполняется 66 лет. Военный и государственный деятель. Глава оборонного ведомства с 2012 года. Генерал армии, Герой России, заслуженный спасатель... Тот, кто вывел на качественно новый уровень работу Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны, а до этого и администрации Московской области.

О работе и жизни

"Ни один сотрудник не может меня упрекнуть в том, что я в трудное время был где-то в кабинете..."

"Скажет завтра президент, что надо пойти старшим егерем - ну, об этом, конечно, можно только мечтать, - пойду егерем, ну а что? Это, на мой взгляд, является главным принципом командной работы".

"Риск - очень сильная эмоция. На языке появляется свинцовый привкус, и знаешь, что нельзя туда, совсем нельзя. А тебя всё равно тянет идти и делать".

"Настал тот день, когда мы все признали, что слово, камера, фотография, интернет и вообще информация стали ещё одним видом оружия, ещё одним видом вооружённых сил".

Парад Победы на Красной площади. Май, 2021 год. Фото: Yevgeny Philippov/globallookpress.

О коллегах и оппонентах

"Нынешнее поколение политиков Германии начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы. Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы [...] Это уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы. Прошлой после подобных высказываний посоветовал спросить у дедушки, каково это - разбираться с Россией с позиции силы".

"Недавно большой шум поднялся о том, что мы куда-то не туда поставили "Искандеры". На территории России куда хотим, туда и ставим".

"Суверенитет России, обеспечиваемый её армией и флотом, всегда будет являться пределом, на котором в течение всех 1152 лет существования нашей страны сломал зубы не один западный император".

"Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. Тем более глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая" (о возможной причастности спецназа России к событиям на Украине, 2014 год).

"Не нужно путать мировой порядок с американским".

Шойгу проверяет боевую подготовку и инфраструктуру горной мотострелковой бригады в Кызыле. Фото: MOD Russia/globallookpress.

О госперевороте на Украине

"Те, кто сел за один стол в один прекрасный вечер, подписался под гарантиями, что всё будет в рамках конституции, что президент уходящий, в течение года пройдут выборы и что он на эти выборы не пойдёт и всё будет хорошо. А через 4 часа уже его искали по всем закоулкам!

После этого сели в самолёт и улетели, оставив всё в том состоянии. И после этого кто-то говорит, что Россия во всём этом виновата? Россия виновата в том, что устроили всё то, что там происходило дальше? И Россия виновата в том, что по мирным городам начали стрелять из реактивных систем залпового огня? Что над мирными городами начали летать и обстреливать их боевые вертолёты и самолёты? Ну вы, ребята, сидели, вы гарантировали, вы подписались под этим. Ну тогда уже продолжаете это всё, продолжайте это всё!"

Об операции России в Сирии

"Задача, поставленная Верховным главнокомандующим, была полностью выполнена. Международная террористическая организация "Исламское государство"* в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию. Сегодня террористы окончательно разгромлены. Более того, можно с уверенностью говорить, что всему международному террористическому подполью нанесён существенный урон, нарушена финансовая подпитка организаций и система их ресурсного обеспечения".

"Были моменты, когда у нас там по 75-78 беспилотных аппаратов одновременно находились в воздухе. И мы здесь в Национальном центре видели все цели, пуски и отслеживали траектории. Сегодня у нас такие возможности. Раньше мы такое смотрели только в полуфантастических фильмах, а сегодня всё это есть!"

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Центрального военного округа опробовал организацию учебного процесса в Пермском суворовском училище. Фото: MOD Russia/globallookpress.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрщена.