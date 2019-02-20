"RIP С-300": Израиль пригрозил российским ЗРС "Гарпиями"

Израильская компания IAI презентовала "убийцу" российских ЗРС С-300 и С-400. Новая модель "летающего боеприпаса" под названием Mini Harpy (Мини-Гарпия), по заверениям разработчиков, предназначена для борьбы с различной вражеской техникой. Пользователи в Сети под израильской презентацией оставляют ехидные комментарии, как, например, - "RIP С-300", намекая, что дрон-камикадзе успешно справится с российскими ЗРС.

Израиль настроил "Гарпии" на С-300 и С-400? В Сети оценили презентационный ролик компании Israel Aerospace Industries, которая представила новую модель "летающего боеприпаса" под названием Mini Harpy (Мини-Гарпия). В интернете восхитились презентацией дрона-камикадзе, который, по заверениям разработчиков, способен уничтожить различное вооружение врага.

"RIP С-300", – даже отметил один из пользователей Сети, явно намекая, что израильские дроны смогут справиться с российским вооружением в Сирии.

Примечательно, что в самом ролике в качестве мишени была показана мобильная РЛС, почти идентичная всевысотному обнаружителю 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, используемый в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

На видео, представленном IAI, запечатлено, как боевой "одноразовый" дрон успешно выполняет боевую задачу, поражая объекты врага, отмечает "Военное обозрение".

На данный момент сведений о новом беспилотнике немного. В компании указывают, что Mini Harpy весит 45 кг, может находиться в воздухе до двух часов и поддерживать связь с оператором на расстоянии до ста километров. Вес боевой части дрона составляет 8 кг. Разработан на базе барражирующих боеприпасов Harop и Harpy.

Стоит отметить, что впервые линейка дронов-"камикадзе" была показана в феврале 2016 года на международной выставке авиакосмической промышленности Singapore Airshow 2016.

Напомним, что в начале февраля текущего года израильские СМИ заговорили о перспективах войны с Россией. Это обсуждение началось после того, как на спутниковых фотографиях разглядели выведенные на позиции зенитно-ракетные комплексы С-300 в Сирии.

Сирийские военные прямо дали понять, что готовы сбивать израильские F-16 при атаках на свою территорию, а Иран решил вооружить Ливию с тем, чтобы израильская авиация не могла больше пользоваться ливийским воздушным пространством.