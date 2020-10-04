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"Резвый барашек" взвился, услышав правду Никиты Михалкова: "Очень некрасивая старость..."

04 октября 2020, 21:05  •  212 • Политика
Никита Михалков в авторской программе "Бесогон" показал, как реагируют на представленные факты в его программе самые разные личности. В том числе поделился реакцией "резвого барашка", который взвился, увидев, как Михалков разоблачает фейк из Минска. Дошло до оскорбления со стороны оппонента: "Очень некрасивая старость..."
На этой неделе "Бесогон" не удалось выпустить в срок из-за взлома сайта программы и удаления всех видеоматериалов, начиная с апреля. Режиссёр Никита Михалков, автор и ведущий программы, обещал, что в максимально сжатые сроки архив восстановят и серия "Парад мышей" выйдет в эфир. Так и случилось: спустя день после взлома "мыши" показались.
По традиции, Никита Михалков делился реакцией на свою программу и благодарил постоянных зрителей. Михалков показал, как на разоблачение фейка о протестах в Минске реагировал блогер Илья Варламов:
"Это резвый барашек из стада горных троллей - Илья Варламов. Вот, послушайте", - представил его Михалков.
Раздражение блогера вызвала фотография из Минска, которую препарировала команда Никиты Михалкова. Авторы программы показали, что толпу на протестах в столице Белоруссии в одном из случаев создали искусственно - в фотошопе. При первом взгляде кажется, что на фото огромное количество людей. А при ближайшем рассмотрении понимаешь, что до конца воплотить задумку с толпой не получилось - подвели тени. Илья Варламов с заявлением о фейке не согласился и дошёл до оскорблений:
"Ну а теперь давайте достанем из мешка давно забытого Никиту Михалкова - главного специалиста по чипированию, Биллу Гейтсу, мировым заговорам. Он недавно выступил и решил провести собственное... видимо, тема с чипированием остыла, старику хочется быть на гребне информационной волны. Поэтому он решил провести собственное расследование о численности протестов в Белоруссии, - бодро начинает свой обзор Илья Варламов, постоянно сбиваясь с мысли. - Никаких там проблем с фотошопом нет, а он зачем-то решил выдать эту фотографию за фотошоп.[...] Вообще, просто поразительно какую ахинею несёт Михалков. Грустно, очень некрасивая старость".
Попутно Илья Варламов обвиняет команду Михалкова в фотошопе. Режиссёр в эфире "Бесогона" отвечает:
"То есть это мы сами сделали такой фотошоп, оказывается. А вот нет мысли, а на хрена нам это надо? Для чего? У нас есть какая-то заинтересованность такая в этом? Нет. Ну, хорошо, хорошо", - согласился Никита Михалков и вместо споров просто показал одно из многих видео тех, кто сейчас находится в Минске и видит всё своими глазами. Автор ролика также доказывает, что численность протестов завышена. Хотя и надо понимать, что волнения в Минске, действительно, есть. Другой вопрос, что кому-то очень хочется, чтобы они в принципе не заканчивались.
Выпуск программы доступен на официальном канале "Бесогона" в YouTube, а также на сайте передачи.

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