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"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями

27 июня 2020, 00:00  •  34 • Политика
Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями. "Результаты будут ничтожными", - заявили в МИД Украины. Ведомство возмутил факт проведения голосования по конституционной реформе на территории Крыма.
Сотрудники МИД Украины выразили возмущение в связи с проведением голосования по конституционной реформе в Крыму, заявили в пресс-центре ведомства.
В связи с этим украинские дипломаты обратились к своим иностранным партнёрам и попросили их выразить также своё осуждение и ужесточить санкции против РФ, указано в пресс-релизе министерства.
Как утверждают в МИД страны, голосование по поправкам в Конституцию России якобы нарушает международное законодательство.
Результаты будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий, - утверждают в ведомстве.
Его сотрудников также возмутило то, что свой голос могут отдать и жители Луганской и Донецкой народных республик, имеющие российское гражданство.
Отметим, Киев по-прежнему считает территории Республики Крым и Донбасса своими.

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