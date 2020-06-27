"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями

Сотрудники МИД Украины выразили возмущение в связи с проведением голосования по конституционной реформе в Крыму, заявили в пресс-центре ведомства.

В связи с этим украинские дипломаты обратились к своим иностранным партнёрам и попросили их выразить также своё осуждение и ужесточить санкции против РФ, указано в пресс-релизе министерства.

Как утверждают в МИД страны, голосование по поправкам в Конституцию России якобы нарушает международное законодательство.

Результаты будут юридически ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий, - утверждают в ведомстве.

Его сотрудников также возмутило то, что свой голос могут отдать и жители Луганской и Донецкой народных республик, имеющие российское гражданство.

Отметим, Киев по-прежнему считает территории Республики Крым и Донбасса своими.