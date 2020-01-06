"Результативность удара будет близка к нулю": Военный эксперт о планах США атаковать 52 объекта в Иране

Угрозы нанести удар по 52 объектам на территории Ирана могут закончиться плачевно для США. Об этом РИА ФАН заявил обозреватель "Военно-промышленного курьера" Константин Сивков.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил нанести сильный удар по 52 объектам в Иране, включая и культурные памятники. Однако в Тегеране усомнились, что Вашингтону хватит смелости.

Сивков допускает применение оружия против Ирана, однако американцам потребуется затратить множество сил и средств. Если предположить, что на один объект потребуется около 10 ракет и два самолёта, то речь идёт о 500-600 крылатых ракетах и 200 самолётах тактической и палубной авиации.

При этом не стоит забывать о том, что у Ирана имеется современная система ПРО, в которую входят не только иранские разработки, но и российские С-300. Это создаёт для американцев неопределённость, ибо точные характеристики техники Пентагону не известны.

Использование же пилотируемой авиации чревато большими потерями, а эффективность удара будет равняться нулю.

"Иран также может ответить прицельным ракетным огнём с большими жертвами. И тогда США окажутся перед дилеммой - признать поражение в военном столкновении с Ираном либо наращивать военную напряжённость до нанесения новых ударов", - пояснил военный эксперт.