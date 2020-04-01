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"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туалетном конфузе" на суперавианосце США
01 апреля 2020, 01:35 • 82 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в Telegram об очередном "туалетном конфузе" американцев. На этот раз неприятность случилась на суперавианосце США Gerald R. Ford. Эксперт заметил, что у граждан Соединённых Штатов "с санузлами явно не сложился "диалог".
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в Telegram об очередном "туалетном конфузе" американцев. На этот раз неприятность случилась на суперавианосце США Gerald R. Ford.
Судя по всему, проектировщики корабля ошиблись при расчётах канализационных труб, в результате чего около 400 военных не смогли продолжать привычную жизнедеятельность, как это ранее произошло на МКС.
В результате авианосцы теперь, скорее всего, отправят в санитарную изоляцию, как ранее и корабли "Литторал" и "Замволт", заметил Леонков.
Он добавил, что у американцев "с санузлами явно не сложился "диалог". Эксперт напомнил, что, помимо истории на МКС и нового случая с авианосцами, ранее был инцидент в одном отеле, где неожиданно отключили воду. О нём ещё рассказывал юморист Михаил Задорнов.
По его словам, в то время как русские туристы разобрали вёдра и проложили дорогу к бассейну, граждане США "вооружились" бумажными полотенцами и туалетной бумагой.
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