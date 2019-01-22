"Результат обещают, ответственности не несут": Милонов предложил запретить чародеям заниматься врачеванием

По мнению Виталия Милонова, оказание магами и чародеями услуг по излечению граждан необходимо запретить на законодательном уровне. Для этого он и подготовил соответствующий законопроект. "Маги и колдуньи всегда обещают результат, а никакой ответственности при этом не несут", - отметил депутат

Депутат Госдумы России Валерий Милонов предлагает внести поправки в статью 50 федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 7 федерального закона "О рекламе". В ближайшее время он готов внести на рассмотрение российского парламента законопроект, при помощи которого "оздоровительные услуги", оказываемые разного рода магами и чародеями будут запрещены. Касается это также и рекламы подобных услуг.

Милонов предлагает "дать правовое определение" услугам оккультно-магического характера, а также установить запрет на лечение при помощи подобных "техник".

Также в подготовленном депутатом законопроекте говорится о том, что в дальнейшем необходимо будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить соответствующую ответственность за оказание оккультно-магических услуг в целях оздоровления.

"В отличие от профессиональных психологов и медицинских работников маги и колдуны всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности. Дело в том, что в настоящее время в РФ рынок оккультно-магических услуг оказался в ситуации правового вакуума, то есть в действующем российском законодательстве практически отсутствуют правовые нормы, регулирующие указанные услуги", - отмечает Милонов в пояснительной записке.

Напомним, недавно Виталий Милонов, отвечая на критику со стороны "экстрасенсов", заявив о том, что большинство "целителей" являются сумасшедшими или мошенниками. Именно поэтому он разработал законопроект о запрете деятельности жуликов.

"Если он действительно думает, что он экстрасенс, то он - сумасшедший. Но большинство из тех, кто занимается целительством, снимает порчу и прочим, - это, конечно, мошенники" - подчеркнул он в интервью ФАН, добавив, что предложение о запрете деятельности шарлатанов прошло экспертный совет ГД.