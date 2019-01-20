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"Режиссёр объявит себя жертвой репрессий и голодовку" - Шахназаров прокомментировал удаление фильма "Праздник" с YouTube

20 января 2019, 15:55  •  108 • Политика
"Сейчас режиссёр объявит себя жертвой репрессий и начнёт есть по ночам, объявив голодовку", - высказался Михаил Шахназаров о том, что YouTube удалил фильм Алексея Красовского "Праздник" о блокадном Ленинграде.
YouTube удалил фильм "Праздник" режиссера Алексея Красовского, картина рассказывает о блокадном Ленинграде. Как заявил создатель ленты, ему не объяснили причины блокировки картины на видеохостинге.
Фильм был выложен на YouTube 3 января 2019 года. Размещение на видеоресурсе было сделано, возможно, по той причине, что на широком экране фильм не выходил.
Министерство культуры РФ прокомментировало, что режиссер даже не обращался за прокатным удостоверением.
Автор Михаил Шахназаров скептически отнёсся к тому, что Красовский не знает или не понимает причины удаления своего творчества.
В своем Twitter-аккаунте он написал: "YouTube удалил комедию о блокадном Ленинграде "Праздник", глумливый "шедевр" от группы маловысокохудожественной самодеятельности. Сейчас режиссёр объявит себя жертвой репрессий и начнёт есть по ночам, объявив голодовку".
"YouTube удалил комедию о блокадном Ленинграде «Праздник»

То есть, спустя две недели там всё же оценили глумливый "шедевр" от группы маловысокохудожественной самодеятельности. Сейчас режиссёр объявит себя жертвой репрессий и начнёт есть по ночам, объявив голодовку.
— Михаил Шахназаров (@Shakhnazaroff) 20 января 2019 г.

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