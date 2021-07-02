"Режиму дали 90 дней": США готовят госпереворот

США готовят госпереворот в Китае. Режиму Си Цзиньпина дали 90 дней.

Об этом рассказал китаевед Николай Вавилов, выступая в эфире программы "Место встречи" на НТВ. По его словам, 17 лет назад американские власти использовали эпидемию атипичной пневмонии в Китае как предлог для того, чтобы вынудить председателя КНР Цзян Цзэминя уйти в отставку.

Теперь Америка пытается повторить этот сценарий. Она угрожает китайской оппозиции, что будет давить на неё, если та не снесёт неугодный Вашингтону режим.

Режиму Си Цзиньпина дали 90 дней. Сегодня Си Цзиньпин заявил, что Китай выстроится единой стеной и даст отпор любому агрессору. Он больше не станет подставлять голову для того, чтобы на него давили, - отметил Вавилов.

Отметим, что США называют Россию и Китай своими главными геополитическими противниками, поскольку обе страны отказываются играть по навязываемым Вашингтоном правилам. Предыдущий президент США Дональд Трамп даже попытался развязать против Китая торговую войну, введя пошлины на ряд китайских товаров. Однако данное противостояние продлилось недолго и было урегулировано ещё до завершения президентского срока Трампа.