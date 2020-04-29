"Режим ручного управления": Закулисье путинского совещания по автопрому описал Марат Баширов

Совещание состоялось 24 апреля. Владимир Путин пригласил участников, чтобы поговорить о мерах поддержки автомобильной отрасли. Готовили меры в Минпромторге Дениса Мантурова. Все понимают, что автопром - это промышленный флагман любой экономики, потому что он - как зеркало состояния и металлургии, и химии, и сборки, да трудно сказать какая из других отраслей не участвует в этой цепочке. И над всем этим стоит Минпром России. И это ещё не все нюансы, отмечает в своём авторском телеграм-канале "Политджойстик" Марат Баширов.

"Как рассказывают источники в отрасли, при подготовке совещания министру Денису Мантурову удалось виртуозно сбалансировать разнонаправленные интересы компаний, которые отличаются и по типу выпускаемой продукции, и по уровню локализации, и по масштабам производств, и в итоге разработать предложения, охватывающие все сегменты рынка, да так, что у президента Путина не было вопросов к сути обсуждаемых вопросов и подготовленных проектов решений", - говорит политолог.

Сейчас все автопроизводители с нетерпением ждут результатов этого совещания и связывают большие надежды на восстановление отрасли, продолжает Марат Баширов.

"Единственное, что бы стоило попросить отраслевикам у Мантурова, - это сохранить личную вовлечённость. Потому что реализация решений президента - это очень непростая задача, если вспомнить, например, какая чехарда творилась при принятии решений о дифференциации утильсбора, когда весь автопром разбился на два лагеря и требовал от Минпрома противоположных по сути решений, при этом каждый из этих лагерей апеллировал к одним и тем же сверхзадачам - сохранению инвестпрограмм и развитию".

По словам политолога, в сегодняшнем кризисе Мантуров руководит отраслью в режиме ручного управления, причём переход был осуществлён ещё до пика падения. "И именно такая вовлечённость и такой стиль управления обеспечат автопрому успех не только на время кризиса, но и впоследствии создадут условия для выхода из него", - считает Баширов. Впрочем, тут можно делать какие угодно прогнозы, ведь на самом деле придётся ждать реальных цифр.