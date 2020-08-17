Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Многотысячный митинг в центре Минска: Военная техника развернулась, девушки целу...
Главная / Политика

"Режим Путина слетел с катушек": Блогер по-своему отреагировал на расстрелы в Нью-Йорке

17 августа 2020, 11:35  •  291 • Политика
В Нью-Йорке за трое суток зафиксировано 49 "огнестрелов". Блогер Сергей "Zergulio" Колясников по-своему отреагировал на эти цифры, сделав ироничное замечание про "тоталитаризм в России". "Режим Путина слетел с катушек", - отшутился блогер.
Ранее президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил о расстрелах в Нью-Йорке. Только за минувшие трое суток было зафиксировано 49 "огнестрелов".
"Президент Трамп называет это законом и порядком, - отреагировал блогер в Telegram-канале "Сергей "Zergulio" Колясников". - Впрочем, что Нью-Йорк, с начала года в одном только Чикаго 460 человек убиты из огнестрельного оружия".
Не удержавшись от иронии, блогер отмечает: "Зато демократия".
Продолжив шутливый тон, Колясников столь же иронично заметил, что теперь "срочно нужны новости про тоталитаризм в России".
"Поговаривают, в московском метро оппозиционеру прищемило ногу, режим Путина слетел с катушек", - пишет Колясников.
Фото: скриншот Telegram-канала "Сергей "Zergulio" Колясников"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



291
Источник
Похожие новости
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реальность"
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 09:45
"Благодаря ВКС РФ": Протестующих белорусов пересчитали по головам
17 августа 2020, 00:35
Глава Башкирии дал обещание бунтующим у Куштау
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Бе...
17 августа 2020, 04:15
Бомба замедленного действия: кто назвал Сталина "врагом народа"
17 августа 2020, 07:55
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это реально...
17 августа 2020, 02:25
"Такой сможет защитить": Лукашенко-младший слушал речь отца со стороны
17 августа 2020, 07:55
"Яйца брей!" Болгарская рекламная кампания довела русских до истерики
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 04:35
Крути им как хочешь: Кто из депутатов в России имеет двойное гражданство
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
14 августа 2020, 19:25
Чего не говорят о беспорядках в Белоруссии
13 августа 2020, 01:15
"Продолжать любыми способами": От белорусов потребовали не останавливать протесты в Минске
11 августа 2020, 15:20
Белорусский "майдан" сменил направление? Провокаторы придумали новую форму протеста
15 августа 2020, 12:50
Ошибка Зеленского сыграла важную роль в деле "33 богатырей": "С ним Батьке уже не о чем говорить"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.