"Режим Путина слетел с катушек": Блогер по-своему отреагировал на расстрелы в Нью-Йорке

Ранее президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил о расстрелах в Нью-Йорке. Только за минувшие трое суток было зафиксировано 49 "огнестрелов".

"Президент Трамп называет это законом и порядком, - отреагировал блогер в Telegram-канале "Сергей "Zergulio" Колясников". - Впрочем, что Нью-Йорк, с начала года в одном только Чикаго 460 человек убиты из огнестрельного оружия".

Не удержавшись от иронии, блогер отмечает: "Зато демократия".

Продолжив шутливый тон, Колясников столь же иронично заметил, что теперь "срочно нужны новости про тоталитаризм в России".

"Поговаривают, в московском метро оппозиционеру прищемило ногу, режим Путина слетел с катушек", - пишет Колясников.