|
"Режим Путина слетел с катушек": Блогер по-своему отреагировал на расстрелы в Нью-Йорке
17 августа 2020, 11:35 • 291 • Политика
В Нью-Йорке за трое суток зафиксировано 49 "огнестрелов". Блогер Сергей "Zergulio" Колясников по-своему отреагировал на эти цифры, сделав ироничное замечание про "тоталитаризм в России". "Режим Путина слетел с катушек", - отшутился блогер.
Ранее президент США Дональд Трамп у себя в Twitter сообщил о расстрелах в Нью-Йорке. Только за минувшие трое суток было зафиксировано 49 "огнестрелов".
"Президент Трамп называет это законом и порядком, - отреагировал блогер в Telegram-канале "Сергей "Zergulio" Колясников". - Впрочем, что Нью-Йорк, с начала года в одном только Чикаго 460 человек убиты из огнестрельного оружия".
Не удержавшись от иронии, блогер отмечает: "Зато демократия".
Продолжив шутливый тон, Колясников столь же иронично заметил, что теперь "срочно нужны новости про тоталитаризм в России".
"Поговаривают, в московском метро оппозиционеру прищемило ногу, режим Путина слетел с катушек", - пишет Колясников.
Фото: скриншот Telegram-канала "Сергей "Zergulio" Колясников"
291
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 августа 2020, 04:35
|
12 августа 2020, 05:05
|
15 августа 2020, 16:30
|
14 августа 2020, 19:25
|
13 августа 2020, 01:15
|
11 августа 2020, 15:20
|
15 августа 2020, 12:50