"Режим и Россия бьют по мирным жителям": Эрдоган поставил провокационный ультиматум по Сирии

14 погибших, 45 раненых - такие цифры потерь турецких военных в Сирии озвучил, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом он открыто обвинил режим Башара Асада и Россию в том, что они якобы уничтожают мирное население, а не боевиков.

"Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям, - цитирует слова Эрдогана "РИА Новости". - Цель - оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам".

По словам турецкого лидера, его войска, мол, старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные им слова никто не сдержал. Речь идёт о договорённостях, которые ранее президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - заключили, приняв решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Эрдоган также позволил себе не только голословные обвинения в адрес Москвы и Дамаска, но и поставил провокационный ультиматум по Сирии.

"Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада", - предупредил он.

Тем временем стало известно, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Как уточнили в Кремле, "продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации".