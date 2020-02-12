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"Режим и Россия бьют по мирным жителям": Эрдоган поставил провокационный ультиматум по Сирии

12 февраля 2020, 20:09  •  86 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил провокационный ультиматум по Сирии в связи с гибелью в САР турецких военнослужащих. Он заявил, что "при малейшем ущербе турецким военным" ВС Турции будут повсеместно наносить удары по сирийским правительственным войскам. Кроме того, Эрдоган обвинил режим Башара Асада и Россию в том, что они "бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям".
14 погибших, 45 раненых - такие цифры потерь турецких военных в Сирии озвучил, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
При этом он открыто обвинил режим Башара Асада и Россию в том, что они якобы уничтожают мирное население, а не боевиков.
"Режим и Россия бьют в основном не по террористам, а по мирным жителям, - цитирует слова Эрдогана "РИА Новости". - Цель - оккупация этого региона, чтобы заставить жителей переместиться к нашим границам".
По словам турецкого лидера, его войска, мол, старались действовать в рамках сочинских соглашений, но данные им слова никто не сдержал. Речь идёт о договорённостях, которые ранее президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - заключили, приняв решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
Эрдоган также позволил себе не только голословные обвинения в адрес Москвы и Дамаска, но и поставил провокационный ультиматум по Сирии.
"Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада", - предупредил он.
Тем временем стало известно, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Как уточнили в Кремле, "продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации".

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