"Резерфорд" хочет взорвать "атомную бомбу" недоверия: Умаров объяснил, откуда взялись распри между чеченцами и дагестанцами

В новом выпуске авторской программы "Грозный. Взгляд" министр Чеченской Республики Джамбулат Умаров рассказывает о том, как надо воспринимать Республику Дагестан и Чеченскую Республику с точки зрения древнейшей ментальности и религии. Он напомнил, что распри между народами взялись не просто так.

"Мало кто воспринимает Дагестан и Чеченскую Республику так, как их нужно воспринимать, - говорит Умаров. - С точки зрения древнейшей ментальности, с точки зрения древнейшей религии, с точки зрения не дипломатических, а братских отношений этих народов, которые безусловно имеют единый этногенетический код".

Он рассказал, что когда выезжает, к примеру, из Астрахани, когда проезжает Калмыкию, то видит указатели "Дагестан", "Кузнецовка", "Кизляр".

"Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот наконец - вот она, моя Родина, когда эта степь превращается в лесостепь, когда я еду по этой дороге, и когда я еду к своему родному Кизляру, когда я вижу лица моих дагестанских братьев, у меня не возникает чувства отчуждения, я не еду с какими-то такими бровями строгими оттого, что я еду по чужой земле, - признаётся Умаров. - Я еду по своей дагестанской земле, потому что любой дагестанец всегда исторически ощущал чеченскую землю своей, а любой чеченец дагестанскую землю ощущал своей Родиной".

По мнению министра, так было, есть и будет всегда.

"Мы с вами должны понимать, что не эти простые люди, которые даже поехали ломать этот дорожный знак, которые стали там что-то снимать на iPhone, кричать, возмущаться… Нет, послушайте, ведь за этими спинами есть очень тонкий манипулятор - "Резерфорд", который расщепил атом ментального сознания дагестанцев и чеченцев, - отмечает министр. - А это сознание едино, но этот "Резерфорд" хочет взорвать сегодня атомную бомбу недоверия и нетерпимости между кавказскими народами".

Умаров отмечает, что решение территориальной проблемы было простым изначально.

"Надо было, видимо, каким-то ответственным чиновникам разъяснить народу Дагестана, разъяснить кизлярцам, что, да, ребята, действительно, было какое-то упущение, что было какое-то межевание, были какие-то кадастровые ошибки, что этот маленький лесистый кусочек, действительно, относился не к нынешней даже Чеченской Республике, а к Чечено-Ингушетии, с которой не надо устанавливать границы. Потому что они были, и никто ни от кого не отделялся. А вот эти четыреста с лишним километров, которые наши чиновники обошли пешком, - это исконно и аварские, и чеченские территории - наши с вами общие российские северо-кавказские земли".

Умаров задаётся вопросом, а почему какое-то административное территориальное деление должно выцарапывать в наших сердцах границы ненависти и недоверия?

"Мы не имеем на это права. Пока живы дагестанцы, пока живы чеченцы, пока над нами сияет религия ислам и обычаи наших предков, которые умели договариваться, несмотря ни на что, не допуская кровопролития, - вот пока всё это живо, пусть здравствует Дагестан. Пусть здравствует Чеченская Республика и наш с вами Северный Кавказ".