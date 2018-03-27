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"Резать - так по живому": Климкин предложил украинцам избавиться от каждой русской буквы

27 марта 2018, 15:09  •  232 • В мире
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил своим согражданам "подискутировать" на тему введения в стране латиницы параллельно с существующим сейчас кириллическим алфавитом.
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин поинтересовался у своих сограждан, что они думают о введении в стране наряду с кириллицей также еще и латиницы. Это предложение - или, как его предпочитает называть телеграм-канал "Зрада чи Перемога", этот "пробный шар" - глава МИД запустил на своей странице в Facebоok.
Что интересно, возможно, предвидя потенциальный резонанс, который будет вызван подобной идеей, сделал это Климкин не от своего имени, а со ссылкой на одного из своих знакомых. Якобы такую мысль ему подал в ходе "дружеской беседы" польский историк и журналист Земовит Щерек.
Со своей стороны Климкин даже высказал некоторые опасения по поводу данного шага. Тем не менее все равно, считает он, его можно было бы обсудить в общественном пространстве.
"Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать. Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии", - пояснил он.
"Зрада чи Перемога" не заставила себя долго ждать и предложила Климкину свой комментарий.
"Переход на латиницу надо официально зафиксировать в законе о реинтеграции Донбасса. А также в дорожной карте по возвращению Крыма. Резать - так по живому!" - пишет хозяин канала.

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