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"Резать - так по живому": Климкин предложил украинцам избавиться от каждой русской буквы
27 марта 2018, 15:09 • 232 • В мире
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил своим согражданам "подискутировать" на тему введения в стране латиницы параллельно с существующим сейчас кириллическим алфавитом.
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин поинтересовался у своих сограждан, что они думают о введении в стране наряду с кириллицей также еще и латиницы. Это предложение - или, как его предпочитает называть телеграм-канал "Зрада чи Перемога", этот "пробный шар" - глава МИД запустил на своей странице в Facebоok.
Что интересно, возможно, предвидя потенциальный резонанс, который будет вызван подобной идеей, сделал это Климкин не от своего имени, а со ссылкой на одного из своих знакомых. Якобы такую мысль ему подал в ходе "дружеской беседы" польский историк и журналист Земовит Щерек.
Со своей стороны Климкин даже высказал некоторые опасения по поводу данного шага. Тем не менее все равно, считает он, его можно было бы обсудить в общественном пространстве.
"Зрада чи Перемога" не заставила себя долго ждать и предложила Климкину свой комментарий.
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