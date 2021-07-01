Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Отогнали наглеца": Коц показал бегство эсминца США
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточно...
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
Американский эсминец вторгся в русские воды возле Крыма - Коц
Главная / Политика

"Революция достоинства" провалилась? Политолог рассказал о смене стратегии в ЕС

01 июля 2021, 21:20  •  259 • Политика
Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о смене стратегии в ЕС. По его словам, разжигавшие "майдан" на Украине западные интересанты не смогли достичь всех целей. "Революция достоинства" провалилась?
Так эксперт прокомментировал слова депутата Верховной рады Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что Украина утратила "моральное превосходство", которое она получила после госпереворота 2014 года. В чём конкретно заключается это "моральное превосходство", парламентарий уточнять не стала.
По словам Дудчака, Евромайдан устроили западные страны, а Украина выступила просто как объект их политической игры. Поэтому о "моральном превосходстве" в данном случае говорить не приходится.
Однако США и Европа пусть и настроили Украину против России, не смогли достичь главной цели - поменять политику самой России. Поняв, что Россию не сломить санкциями и военными провокациями, Евросоюз начал постепенно менять свой подход, что не нравится Украине, которую уже "выдрессировали" ненавидеть своего соседа, пишет портал "Народные новости".
"Не все цели достигнуты: они надеялись, что смогут поставить Россию на "нужный" путь, а теперь вынуждены переходить к другому варианту общения", - отметил Дудчак.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






259
Источник
Похожие новости
01 июля 2021, 17:40
"Ми з тобою не один народ": Зеленского поставили в тупик одной фотографией
01 июля 2021, 08:30
"США и НАТО ждут с 2014-го!": Оптимизм украинского полковника вызвал взрыв хохота в России
01 июля 2021, 00:15
"Что британцы делают в Чёрном море?": Немцы заступились за Россию после инцидента с эсминцем
01 июля 2021, 14:00
"Чего по одному ходят?": Вошедший в Чёрное море итальянский фрегат родил новый анекдот
01 июля 2021, 02:05
С 1 июля русские начнут жить с новыми законами: Что изменится?
01 июля 2021, 02:05
После скандала с Defender в НАТО заговорили о "твëрдости" и "преданности"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2021, 14:40
Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste
25 июня 2021, 21:25
Снести маяк авианосцем? Валяйте, придурки!
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
26 июня 2021, 15:45
США в напряжении: Одна ракета из России сорвёт все планы по системе ПРО
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
27 июня 2021, 03:40
ЕС готов исключить Венгрию из своих рядов
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.