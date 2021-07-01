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"Революция достоинства" провалилась? Политолог рассказал о смене стратегии в ЕС
01 июля 2021, 21:20 • 259 • Политика
Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о смене стратегии в ЕС. По его словам, разжигавшие "майдан" на Украине западные интересанты не смогли достичь всех целей. "Революция достоинства" провалилась?
Так эксперт прокомментировал слова депутата Верховной рады Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что Украина утратила "моральное превосходство", которое она получила после госпереворота 2014 года. В чём конкретно заключается это "моральное превосходство", парламентарий уточнять не стала.
По словам Дудчака, Евромайдан устроили западные страны, а Украина выступила просто как объект их политической игры. Поэтому о "моральном превосходстве" в данном случае говорить не приходится.
Однако США и Европа пусть и настроили Украину против России, не смогли достичь главной цели - поменять политику самой России. Поняв, что Россию не сломить санкциями и военными провокациями, Евросоюз начал постепенно менять свой подход, что не нравится Украине, которую уже "выдрессировали" ненавидеть своего соседа, пишет портал "Народные новости".
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