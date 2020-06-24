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"Революционные сатанисты": В США протестующие потребовали запретить изображения Христа

24 июня 2020, 01:00  •  77 • В мире
В США протестующие потребовали запретить изображения Христа. Они аргументировали это тем, что это якобы является формой "белого превосходства". Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков отметил, что почти все революции "являются делом безбожным". "А потому то, что сейчас делают революционные сатанисты из движения BLM, совсем не удивительно и не ново", - подчеркнул он.
В США участники массовых беспорядков из движения Black Lives Matter потребовали запретить изображения Христа. Они попытались найти в изображениях Спасителя "форму белого превосходства".
"Утро началось. BLM требуют запретить изображения Христа, поскольку он являет форму белого превосходства", - написал политолог Армен Гаспарян.
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков заметил, что в этом нет ничего удивительного или нового. Он подчеркнул, что многие бунты проходят под безбожными лозунгами.
Фото: Telegram.
"Из новейшей истории мы знаем, что практически все революции являются делом безбожным, а часто и откровенно богоборческим. Не исключение и чёрный бунт BLM, который, как и революции прошлого, создаёт своих кумиров и свой культ, разрушающий традиционные верования и традиционные ценности. Мы уже видели, как место гибели американского гангстера Джорджа Флойда превратилось в место поклонения, "паломничества" его обезумевших фанатов из движения BLM. По сути, они уже нашли себе нового "Христа", а потому подлинный Спаситель им не просто не нужен, но и опасен для них и их нового культа. А ради этого, как и любым другим богоборцам, причём неважно из числа ли воинствующих атеистов, язычников ли или ликующих Распятию Христа иудеев, необходимо максимально унизить нашего Господа и Спасителя", - заявил Михаил Тюренков.
Руководитель религиозной редакции Царьграда напомнил и об истории нашей страны, в которой тоже были подобные трагические эпизоды.
"А потому то, что сейчас делают революционные сатанисты из движения BLM, совсем не удивительно и не ново. Мы помним из относительно недавней истории нашей страны то подлинно сатанинское остервенение, с которым первые большевики под руководством "комиссаров в пыльных шлемах" рушили храмы, расстреливали, рубили шашками и жгли изображения Христа и святых, пытали и убивали православных священнослужителей. Увы, в Америке начинается то же самое. И как бы ни относиться к этой стране, хочется помолиться о её главе, рабе Божием Дональде, и её народе, чтобы они пережили эту смуту. Смуту, опасную для всех нас", - подчеркнул Михаил Тюренков.

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