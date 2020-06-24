"Революционные сатанисты": В США протестующие потребовали запретить изображения Христа

В США участники массовых беспорядков из движения Black Lives Matter потребовали запретить изображения Христа. Они попытались найти в изображениях Спасителя "форму белого превосходства".

"Утро началось. BLM требуют запретить изображения Христа, поскольку он являет форму белого превосходства", - написал политолог Армен Гаспарян.

Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков заметил, что в этом нет ничего удивительного или нового. Он подчеркнул, что многие бунты проходят под безбожными лозунгами.

Фото: Telegram.

"Из новейшей истории мы знаем, что практически все революции являются делом безбожным, а часто и откровенно богоборческим. Не исключение и чёрный бунт BLM, который, как и революции прошлого, создаёт своих кумиров и свой культ, разрушающий традиционные верования и традиционные ценности. Мы уже видели, как место гибели американского гангстера Джорджа Флойда превратилось в место поклонения, "паломничества" его обезумевших фанатов из движения BLM. По сути, они уже нашли себе нового "Христа", а потому подлинный Спаситель им не просто не нужен, но и опасен для них и их нового культа. А ради этого, как и любым другим богоборцам, причём неважно из числа ли воинствующих атеистов, язычников ли или ликующих Распятию Христа иудеев, необходимо максимально унизить нашего Господа и Спасителя", - заявил Михаил Тюренков.

Руководитель религиозной редакции Царьграда напомнил и об истории нашей страны, в которой тоже были подобные трагические эпизоды.

"А потому то, что сейчас делают революционные сатанисты из движения BLM, совсем не удивительно и не ново. Мы помним из относительно недавней истории нашей страны то подлинно сатанинское остервенение, с которым первые большевики под руководством "комиссаров в пыльных шлемах" рушили храмы, расстреливали, рубили шашками и жгли изображения Христа и святых, пытали и убивали православных священнослужителей. Увы, в Америке начинается то же самое. И как бы ни относиться к этой стране, хочется помолиться о её главе, рабе Божием Дональде, и её народе, чтобы они пережили эту смуту. Смуту, опасную для всех нас", - подчеркнул Михаил Тюренков.