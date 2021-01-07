"Revolution in process": В Конгресс ворвались сторонники Трампа. Происходящее внутри попало на видео

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовую драку с сотрудниками полиции прямо в здании американского Конгресса.

Соответствующие ролики начали появляться в соцсетях и Telegram-каналах. На кадрах можно увидеть, как протестующие буквально бросаются на правоохранителей, в то время как последние используют дубинки, чтобы оттеснить демонстрантов.

Revolution in process, - прокомментировал происходящее на видео Telegram-канал "Пул №3".

Ранее американский канал NBC сообщил, что участники шествия в поддержку Трампа проникли в Капитолий. В связи с этим обе палаты Конгресса были вынуждены прервать работу. Американский вице-президент Майк Пенс был эвакуирован.

Напомним, в Конгрессе 6 января должны окончательно утвердить итоги президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, одержал победу кандидат от Демпартии США Джо Байден.