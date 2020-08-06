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"Ревизия по украинским лекалам". Почему Russians did it не прицепить к "апокалипсису" в Ливане

06 августа 2020, 18:00  •  40 • В мире
Российские специалисты оценили появившиеся в СМИ версии о некоей "причастности" России ко взрыву в ливанской столице. Эту идею с воодушевлением уже взяли на вооружение западные СМИ. Однако Russians did it здесь не прицепишь, убеждён военкор КП Александр Коц.
В порту Бейрута 4 августа произошёл мощнейший взрыв. Как стало известно, сдетонировали несколько тонн аммиачной селитры, конфискованной несколько лет назад. Журналисты уже отыскали, кто мог стоять за этим грузом: как оказалось, проживающий на Кипре гражданин РФ заказал корабль. Но судно с удобрениями так и не дошло до заказчика - корабль был остановлен в Бейруте, груз конфискован, а экипаж корабля был вынужден без денег возвращаться на родину.
Писатель Дмитрий Конаныхин в своём телеграм-канале прокомментировал ситуацию с поисками владельца груза.
"Трейдерская схема "Грузия - украинское судно - Бейрут - Мозамбик" столь очевидная и экзотическая, что прямо пальцем показывает на некое русскоговорящее лицо ливанского происхождения с французским паспортом. Обтяпывать такие делишки могут только несколько человек на планете: надо обладать клиентурой в бывших французских колониях, уметь договариваться с грузинами и фрахтовать украинцев, и знать, с кем в Ливане неторопливо решать вопросы. Вот ведь черти", - написал он.
Военкор КП Александр Коц, в свою очередь, в комментарии для RT разоблачает рождающийся на глазах миф Russians did it о том, что за взрывом стоят русские.
"Микроскопическая связь негативного события с Россией вызывает у этой публики душевный тремор, давая повод для зубоскальства. Только при чём тут «бизнесмен из Хабаровска», который на самом деле с Кипра? - недоумевает он. - При чём тут, опять же, Россия, если шесть лет назад корабль под молдавским флагом с преимущественно украинским экипажем загрузил злополучную аммиачную селитру в грузинском Батуми, отправился в Мозамбик, по пути зашёл в испанскую Севилью, а из неё - в ливанский Бейрут. Где это судно было арестовано, а взрывоопасная смесь выгружена на берег. Шесть лет назад, повторюсь".
Он подчёркивает, что во всей этой возне в СМИ почему-то все закрывают глаза на неоспоримый факт - "шесть лет бомба в три килотонны в центре столицы не вызывала никакого трепета ни у портовых начальников, ни у столичных властей".
Не исключено, что за все эти годы со склада кто-то что-то подворовывал, ну а после, как по украинским лекалам, чтобы скрыть недостачу, произошёл взрыв.
"Поэтому, будь «бизнесмен из Хабаровска» хоть трижды сатрап, самодур и скупердяй, отправивший экипаж в опасное путешествие на плавучем фугасе, к произошедшей во вторник трагедии он никакого отношения не имеет. Как и Россия в целом, и Хабаровск в частности", - жёстко констатировал он.

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