Пригрозившего реваншем главу МИД Украины Дмитрия Кулебу осадили в Совете Федерации. По словам сенатора Алексея Пушкова, глава украинского министерства "видно, не понял" самого главного.

Напомним, ранее Кулеба прибегнул к футбольным аллюзиям, пообещав добить газопровод "Северный поток - 2" за оставшееся время и "серию пенальти". "Игра не завершилась", - отметил чиновник. Министр иностранных дел Украины отказался признавать поражение Украины в битве против "Северного потока - 2" даже после того, как США и Германия заключили сделку. Он снова заявил, что у Киева есть вопросы к западным партнёрам.

Комментируя угрозы со стороны Кулебы, Пушков отметил, что собравшийся сражаться с "Северным потоком-2" в "овертайме и с помощью серии пенальти" министр "видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла".

"Теперь она может лишь клянчить компенсацию у сильных игроков", - написал он, добавив, что настаивать на своем в ситуации Украины – "все равно, что бить пенальти в свои ворота".