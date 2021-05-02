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"Рецепт катастрофы": NI предостерёг Байдена от ошибки с Путиным
02 мая 2021, 22:55 • 49 • Политика
Американское издание National Interest предостерегло президента США Джо Байдена от ошибки с президентом России Владимиром Путиным. Оно заявило, что дальнейшая эскалация напряжённости является "рецептом катастрофы".
Байден, выступая в обращении к Конгрессу, повторил свои старые тезисы о борьбе с Россией и Китаем. Пекин американский президент назвал главным соперником. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не будет закрывать глаза на нарушение прав человека в КНР.
Что касается Москвы, то Байден вновь пообещал, что русские "ответят" за якобы совершённые противоправные действия. Но при этом Вашингтон готов вести диалог с Россией.
Журналист National Interest отметил, что старая тактика запугивания и давления перестала работать. И Россия, и Китай начали открыто отвечать на недружественные шаги Вашингтона. Президент России Владимир Путин впервые заявил о готовности пойти на "асимметричный ответ". То есть принять не соразмерные, а куда более жёсткие меры. Китай же пригрозил "решительным ответом", если США будут бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине.
Оно напомнило, что ранее о подобной координации открыто говорил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своими китайским коллегой Ван И. Власти КНР в свою очередь дали понять, что готовы поддерживать Россию в условиях нескончаемых западных санкций. Ван И заявил, что речь идёт о защите суверенитета двух стран, а санкции он назвал "проявлением гегемонии, которое вызывает всеобщий протест".
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