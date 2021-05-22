"Ретробомба. Недорого": Объявление на eBay переполошило целый город

Житель Великобритании Марк Уильямс разместил объявление на сайте eBay и этим переполошил целый город. "Ретробомба. Недорого", указал он.

Немецко-фашистский боеприпас времён Второй мировой войны Уильямс нашёл при помощи металлоискателя случайно. И не где-нибудь, а на детской площадке в Саутгемптоне. Но вместо того, чтобы вызвать специалистов, принёс "клад" домой, сфотографировал и попытался продать.

Он разместил объявление на eBay. В описании к лоту он отметил, что это "подлинная зажигательная бомба". Чуть ниже пометка "б/у". Цену на ретробомбу он выставил чисто символическую - 15 фунтов (эквивалентно примерно 1,5 тысячи рублей).

Коллекционер связанных со Второй мировой войной вещей Ральф Шервин пришёл в ужас, когда увидел объявление. Он написал горе-продавцу, что тот играет с огнём, но Уильямс проигнорировал предупреждение. Зато среагировали полицейские. Они оцепили территорию в радиусе 50 метров от дома любителя кладов, провели обыск в здании и заодно арестовали Уильямса.

Но первым делом, конечно, сапёры изъяли бомбу и увезли на полигон для уничтожения. Во время спецоперации все жители района были в срочном порядке эвакуированы. Улицы были заполнены автомобилями служб экстренного реагирования. Из-за объявления на eBay народ мёрз на улице больше двух часов.

Шервин позднее рассказал изданию Daily Mail, как пытался вразумить продавца опасного товара.

"Я подробно объяснил, что на бомбе виден оксид железа, пробивающийся из отверстий и стыков. На "носу" есть детонатор. Через время он сработает, и Уильямса уже ничто не спасёт", - сообщил бдительный коллекционер.