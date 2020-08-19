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"Республика - тоже акционер": Башкирия может выкупить разработчика шихана Куштау

19 августа 2020, 14:55  •  71 • Политика
Стало известно о том, что Башкирия может выкупить пакет акций разработчика шихана Куштау АО "Башкирская содовая компания" (БСК). По словам главы Башкирии Радия Хабирова, "республика - тоже акционер".
В беседе с "Эхом Москвы" Хабиров заявил о том, что власти региона ищут компромисс по вопросу о разработке шихана Куштау структурой БСК. Он отметил, что в целом подготовка к разработке месторождения была законной, но после протеста местных жителей было решено, что разработка шихана будет остановлена до поиска компромисса.
"Республика - тоже акционер, у нас неплохой пакет", - сказал он, отметив, что республика должна взять на себя ответственность.
"Нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определённую долю, они останутся, это их решение", - сказал Хабиров.
По его словам, уже в ходе управления будет решена судьба предприятия.

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