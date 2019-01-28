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"Решительный Путин вступился за ребенка" в день освобождения Ленинграда от блокады

28 января 2019, 19:54  •  88 • Политика
Видео момента, где Путин защищает ребенка от своего охранника, который от излишнего усердия чуть было не толкнул ребенка, разлетелось в Сети. СМИ по-разному трактуют события - от ехидства до обожания. Так, например, пишут, что "решительный Путин вступился за ребенка" в день освобождения Ленинграда от блокады.
Президент России Владимир Путин, принимая участие в памятных торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище в память о жертвах блокады. А после подошел ненадолго к собравшимся здесь петербуржцам пообщаться и поздравить их с памятной датой. В этот момент с одним из сотрудников ФСО случился небольшой казус, который попал на видео присутствующих здесь СМИ. Путин одним движением руки остановил своего охранника, едва не толкнувшего маленькую девочку в розовой куртке. Ребенок стоял впереди толпы, и секьюрити шел на него, явно не замечая.
Если бы не жест Путина, охрана наверняка толкнула бы девочку. На кадрах видно, как только после предупредительности президента секьюрити посмотрел вниз и остановился рядом с ребенком.
Новость тиражировали самые разные СМИ. Причем трактовки тоже были неидентичными - от украинских о "страшном Путине" до восторженных - о президенте, вступившемся за ребенка. Например, Дни.ру увидели, что "решительный Путин вступился за ребенка во время важного события". Издание в том числе представляет дайджест оценки казуса средствами массовой информации.
«С праздником!»: Путин на Пискаревском кладбище pic.twitter.com/LEBDYYUMbY
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 января 2019 г.

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