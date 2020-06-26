"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму

Министерство иностранных дел России прокомментировало очередную ноту Украины с протестом против Парада Победы в Крыму. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как вы видите, в Киеве не устают придумывать различные теории и множить заявления, порождённые извращённым восприятием реальности, - сказала она на брифинге в Москве.

Речь идёт о дипломатической ноте МИД Украины в адрес российского внешнеполитического ведомства. В документе украинская сторона высказывает протест в связи с тем, что на российском полуострове был проведён парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом "без согласования с Киевом".

Захарова напомнила, что Крым является неотъемлемой частью России, поэтому Москва не нуждается ни в каких согласованиях Киева. Полуостров ещё в 2014 году вышел из состава Украины в ходе общенародного референдума и вернулся в состав РФ.