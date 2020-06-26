|
"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму
26 июня 2020, 01:00 • 31 • Политика
МИД России ответил на "протест" Украины против проведения парада в Крыму. "Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки ", - заявила Мария Захарова.
Министерство иностранных дел России прокомментировало очередную ноту Украины с протестом против Парада Победы в Крыму. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о дипломатической ноте МИД Украины в адрес российского внешнеполитического ведомства. В документе украинская сторона высказывает протест в связи с тем, что на российском полуострове был проведён парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом "без согласования с Киевом".
Захарова напомнила, что Крым является неотъемлемой частью России, поэтому Москва не нуждается ни в каких согласованиях Киева. Полуостров ещё в 2014 году вышел из состава Украины в ходе общенародного референдума и вернулся в состав РФ.
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 июня 2020, 04:00
|
20 июня 2020, 22:25
|
24 июня 2020, 00:00
|
24 июня 2020, 11:00
|
19 июня 2020, 17:00
|
20 июня 2020, 19:00
|
21 июня 2020, 05:00