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"Решим сами": Захарова отрезала притязания Киева по поводу парада в Крыму

26 июня 2020, 01:00  •  31 • Политика
МИД России ответил на "протест" Украины против проведения парада в Крыму. "Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки ", - заявила Мария Захарова.
Министерство иностранных дел России прокомментировало очередную ноту Украины с протестом против Парада Победы в Крыму. С заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как вы видите, в Киеве не устают придумывать различные теории и множить заявления, порождённые извращённым восприятием реальности, - сказала она на брифинге в Москве.
Речь идёт о дипломатической ноте МИД Украины в адрес российского внешнеполитического ведомства. В документе украинская сторона высказывает протест в связи с тем, что на российском полуострове был проведён парад в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом "без согласования с Киевом".
Захарова напомнила, что Крым является неотъемлемой частью России, поэтому Москва не нуждается ни в каких согласованиях Киева. Полуостров ещё в 2014 году вышел из состава Украины в ходе общенародного референдума и вернулся в состав РФ.
Каких героев чествовать, как отмечать наши праздники, мы будем определять сами, без вашей подсказки, - ответила Захарова на претензии МИД Украины.

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