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"Решили потерять своего главного заказчика": Победитель московских тендеров выступил против России
15 октября 2019, 01:24 • 12 • Политика
Российская студия "Sila sveta" устроила антироссийское световое шоу в Германии в честь 30-летия падения Берлинской стены. "Видимо, решили потерять своего главного заказчика", - комментируют выходку в Сети.
Победитель московских тендеров студия "Sila sveta" устроила в Германии антироссийское световое шоу на стенах берлинской телебашни. Речь идёт о представлении в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Ранее "Sila sveta" отметилась многочисленными проектами в Москве. Студия не раз разукрашивала на фестивалях Большой театр, Манеж и ещё десятки различных зданий столицы России своими световыми шоу. Всё за счёт бюджета. "Sila sveta" часто становилась победительницей московских тендеров.
Однако в этом году власти Москвы, возможно, захотят пересмотреть свои отношения со студией. На световом шоу в Берлине по случаю 30-летия падения Берлинской стены "Sila sveta" решила развлечь зрителей представлением о цензуре в России, московских протестах и постоянно растущем градусе в обществе.
Фото: скриншот Telegram-канала "Медиатехнолог"
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