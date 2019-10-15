"Решили потерять своего главного заказчика": Победитель московских тендеров выступил против России

Победитель московских тендеров студия "Sila sveta" устроила в Германии антироссийское световое шоу на стенах берлинской телебашни. Речь идёт о представлении в честь 30-летия падения Берлинской стены.

Ранее "Sila sveta" отметилась многочисленными проектами в Москве. Студия не раз разукрашивала на фестивалях Большой театр, Манеж и ещё десятки различных зданий столицы России своими световыми шоу. Всё за счёт бюджета. "Sila sveta" часто становилась победительницей московских тендеров.

Однако в этом году власти Москвы, возможно, захотят пересмотреть свои отношения со студией. На световом шоу в Берлине по случаю 30-летия падения Берлинской стены "Sila sveta" решила развлечь зрителей представлением о цензуре в России, московских протестах и постоянно растущем градусе в обществе.

"Видимо, решили потерять своего главного заказчика", - пишет о происшествии tg-канал "Медиатехнолог".

Фото: скриншот Telegram-канала "Медиатехнолог"