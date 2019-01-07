"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает портал Baltnews. "Решили не предавать огласке", - сообщает издание, ссылаясь на неофициальный комментарий полиции.

С тало известно о том, что накануне солдаты США совершили некрасивый жест, который, как уверяют СМИ, решено было "оставить без внимания". Американские военные, находящиеся в Прибалтике, сорвали государственный флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе.

По данным портала baltnews.lv, сам инцидент произошел еще в апреле прошлого года. Известно о нем стало только сейчас. Издание, ссылаясь на неофициальный комментарий полиции, говорит о том, что "дело решили не предавать огласке".