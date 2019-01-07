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"Решили не предавать огласке": Американские солдаты сорвали флаг Литвы в Каунасе - СМИ
07 января 2019, 13:09 • 181 • Политика
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает портал Baltnews. "Решили не предавать огласке", - сообщает издание, ссылаясь на неофициальный комментарий полиции.
Стало известно о том, что накануне солдаты США совершили некрасивый жест, который, как уверяют СМИ, решено было "оставить без внимания". Американские военные, находящиеся в Прибалтике, сорвали государственный флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе.
По данным портала baltnews.lv, сам инцидент произошел еще в апреле прошлого года. Известно о нем стало только сейчас. Издание, ссылаясь на неофициальный комментарий полиции, говорит о том, что "дело решили не предавать огласке".
Между тем тогда, в апреле, у этого инцидента был очевидец, который позже и заявил в полицию о случившемся. Он уверял, что американские солдаты не только сорвали государственный флаг, но и порвали его на части.
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