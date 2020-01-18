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"Решил дать шанс": Зеленский отказался увольнять оскандалившегося премьера Гончарука
18 января 2020, 05:39 • 56 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука из-за слива скандальной аудиозаписи. "Решил дать шанс", - пояснил отказ принимать отставку украинский лидер.
Верховная рада проголосовала за, но президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку своего премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.
Зеленский объяснил отказ принимать отставку главы правительства тем, что "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически". Глава государства добавил, что подумал и счёл правильным "дать шанс" Гончаруку и его правительству.
Напомним, что причиной самоотвода Гончарука стала публикация аудиозаписи, якобы сделанной на совещании по поводу курса гривны. На этой записи, предположительно, премьер рассказывает, что президент Украины не разбирается в вопросах экономики и его легко обмануть. Также человек, похожий на Гончарука, признаётся, что и сам ничего не смыслит в экономике.
Публикация вызвала громкий скандал, хотя аутентичность записи окончательно не подтверждена. На волне скандала Гончарук подал в отставку с поста премьера, которую украинский парламент принял в рекордные сроки.
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