"Решил дать шанс": Зеленский отказался увольнять оскандалившегося премьера Гончарука

Верховная рада проголосовала за, но президент Украины Владимир Зеленский отказался принять отставку своего премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Зеленский объяснил отказ принимать отставку главы правительства тем, что "сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически". Глава государства добавил, что подумал и счёл правильным "дать шанс" Гончаруку и его правительству.

Напомним, что причиной самоотвода Гончарука стала публикация аудиозаписи, якобы сделанной на совещании по поводу курса гривны. На этой записи, предположительно, премьер рассказывает, что президент Украины не разбирается в вопросах экономики и его легко обмануть. Также человек, похожий на Гончарука, признаётся, что и сам ничего не смыслит в экономике.

Публикация вызвала громкий скандал, хотя аутентичность записи окончательно не подтверждена. На волне скандала Гончарук подал в отставку с поста премьера, которую украинский парламент принял в рекордные сроки.