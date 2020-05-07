"Решетникову не усидеть в кресле": Политолог Баширов указал на распоряжение Путина

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников, напомним, сначала подвергся критике президента России. Во время совещания по ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране Владимир Путин поручил министру внимательнее анализировать экономические меры поддержки бизнеса и населения. А кроме того, структурировать данную информацию.

Позже стало известно о том, что Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. И есть соответствующее распоряжение президента России. Зато в состав вошли заместитель министра Полина Крючкова, а также замглавы исполнительного комитета "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Арсений Беленький.

Известный политолог Марат Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик" пришёл к выводу о том, что министру грозит не только исключение из рабочей группы по нацпроектам.

"Министру экономики Решетникову не усидеть в кресле", - выразил уверенность политолог. Правда, сроков никаких не указал, но отметил, что "когда президент Путин вчера критиковал Решетникова, то распоряжение о назначении Крючковой в рабочую группу уже было подписано".

Сбудется ли прогноз политолога, покажет время.