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"Решетникову не усидеть в кресле": Политолог Баширов указал на распоряжение Путина

07 мая 2020, 15:10  •  11 • Политика
Политолог Марат Баширов прокомментировал исключение главы Минэкономразвития Максима Решетникова из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. Эксперт считает, что "Решетникову не усидеть в кресле". Политолог указал на распоряжение президента России Владимира Путина. Когда глава государства критиковал министра, документ о назначении зама Решетникова Полины Крючковой в рабочую группу уже был подписан.
Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников, напомним, сначала подвергся критике президента России. Во время совещания по ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране Владимир Путин поручил министру внимательнее анализировать экономические меры поддержки бизнеса и населения. А кроме того, структурировать данную информацию.
Позже стало известно о том, что Решетникова исключили из рабочей группы по стратегическому развитию и нацпроектам. И есть соответствующее распоряжение президента России. Зато в состав вошли заместитель министра Полина Крючкова, а также замглавы исполнительного комитета "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Арсений Беленький.
Известный политолог Марат Баширов у себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик" пришёл к выводу о том, что министру грозит не только исключение из рабочей группы по нацпроектам.
"Министру экономики Решетникову не усидеть в кресле", - выразил уверенность политолог. Правда, сроков никаких не указал, но отметил, что "когда президент Путин вчера критиковал Решетникова, то распоряжение о назначении Крючковой в рабочую группу уже было подписано".
Сбудется ли прогноз политолога, покажет время.
Фото: скриншот Telegram-канала "Политджойстик (Марат Баширов)"

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