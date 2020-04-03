"Решения президента вносят ясность": Одёрнувший Собянина сенатор Клишас указал на важный нюанс

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал обращение Владимира Путина к нации 2 апреля. Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда подчеркнул, что нынешнее заявление главы государства и принятые решения вносят "определённость в порядок действий властей различных ветвей и уровней в ситуации борьбы с распространением эпидемии".

Политик пояснил, что президент как гарант Конституции предоставил главам субъектов Федерации дополнительные полномочия и, наделяя полномочиями глав субъектов Федерации, Путин действует в интересах граждан страны.

"Все принятые президентом России решения направлены на реализацию социальной функции государства, служат базисом для обеспечения безопасности и достойного уровня жизни граждан", - подчеркнул он.

Сенатор отметил, что ранее принятые Совфедом изменения в существующие законы направлены в том числе на урегулирование вопросов предупреждения и ликвидации ЧС, а также "будут способствовать обеспечению оперативного реагирования государства на возникающие чрезвычайные обстоятельства как в отношении текущей ситуации с распространением коронавируса, так и в будущем".

"Действия президента России в полной мере соответствуют логике поправок в Конституцию РФ, поскольку в России последовательно реализуется принцип единой системы публичной власти, а также постоянно и системно обеспечивается социальная функция государства", - указал политик и подчеркнул, что решения главы государства вместе с принятым верхней палатой парламента регулированием "создают механизм максимально гибкого и оперативного реагирования на различных уровнях в зависимости от конкретных обстоятельств в регионах и муниципалитетах".

Напомним, ранее российский сенатор Андрей Клишас одёрнул столичного мэра Сергея Собянина, указав, что тот якобы не имел права вводить жёсткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, объявленном в столице с 30 марта.

Он подчёркивал, что принятое московским градоначальником решение является антиконституционным. Клишас утверждает, что вводить подобные ограничения могут только Федеральное Собрание и президент страны.