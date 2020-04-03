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"Решения президента вносят ясность": Одёрнувший Собянина сенатор Клишас указал на важный нюанс

03 апреля 2020, 12:35  •  77 • Политика
Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда Андрей Клишас прокомментировал обращение президента России Владимира Путина к нации 2 апреля. Он указал, что глава государства своим указом вносит определённость в порядок действий властей различных ветвей и уровней в ситуации борьбы с распространением эпидемии. Ранее Клишас критиковал главу Москвы Сергея Собянина, указывая на отсутствие у Собянина права на ввод массовых ограничений и на то, что они "антиконституционны".
Сенатор Андрей Клишас прокомментировал обращение Владимира Путина к нации 2 апреля. Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда подчеркнул, что нынешнее заявление главы государства и принятые решения вносят "определённость в порядок действий властей различных ветвей и уровней в ситуации борьбы с распространением эпидемии".
Политик пояснил, что президент как гарант Конституции предоставил главам субъектов Федерации дополнительные полномочия и, наделяя полномочиями глав субъектов Федерации, Путин действует в интересах граждан страны.
"Все принятые президентом России решения направлены на реализацию социальной функции государства, служат базисом для обеспечения безопасности и достойного уровня жизни граждан", - подчеркнул он.
Сенатор отметил, что ранее принятые Совфедом изменения в существующие законы направлены в том числе на урегулирование вопросов предупреждения и ликвидации ЧС, а также "будут способствовать обеспечению оперативного реагирования государства на возникающие чрезвычайные обстоятельства как в отношении текущей ситуации с распространением коронавируса, так и в будущем".
"Действия президента России в полной мере соответствуют логике поправок в Конституцию РФ, поскольку в России последовательно реализуется принцип единой системы публичной власти, а также постоянно и системно обеспечивается социальная функция государства", - указал политик и подчеркнул, что решения главы государства вместе с принятым верхней палатой парламента регулированием "создают механизм максимально гибкого и оперативного реагирования на различных уровнях в зависимости от конкретных обстоятельств в регионах и муниципалитетах".
Напомним, ранее российский сенатор Андрей Клишас одёрнул столичного мэра Сергея Собянина, указав, что тот якобы не имел права вводить жёсткие ограничения для предотвращения распространения коронавируса. Речь идёт о всеобщем режиме самоизоляции, объявленном в столице с 30 марта.
Он подчёркивал, что принятое московским градоначальником решение является антиконституционным. Клишас утверждает, что вводить подобные ограничения могут только Федеральное Собрание и президент страны.

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