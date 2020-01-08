"Решения покидать Ирак нет. Точка": Министр обороны США не нашёл объяснений письму о выводе войск из Ирака

В США уточнили, что войска из Ирака выводиться не будут. Информация о том, что силы проамериканской коалиции намерены в ближайшие недели покинуть регион, не действительна, уточнили в Пентагоне.

По словам министра обороны Марка Эспера, он не знает, как появилось письмо о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция объявила о решении вывести войска.

Ранее Reuters со ссылкой на информацию, переданную штабом операции "Непоколебимая решимость", сообщило о письме иракским военным. Глава Пентагона заявил, что в США сейчас выясняют, откуда пришло послание.

"Но решения покидать Ирак нет. Точка", - категорично заметил он, передает ТАСС.

По данным CNN, известие о будущем выводе войск из Ирака было сделано по ошибке. Об этом, в частности, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Это письмо — черновик, оно не было подписано, его не следовало обнародовать. Письмо было составлено в неудачных выражениях. Оно предполагает вывод (войск), этого не происходит ", - сказал Милли, которого цитирует CNN.