"Решения, которые мы заслужили": Украинская чиновница выставила на посмешище судью-сквернослова

Глава совета общественного контроля Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Екатерина Бутко выставила на посмешище судью-сквернослова. Один из официальных документов завершался нецензурным выражением. "Решение, которые мы заслужили", - написала она. Промашку представителя власти заметили многие.

Печерский районный суд Киева вынес решение по одному из административных дел. Документ опубликовали в Едином реестре судебных решений 5 октября. Как известно, интернет помнит всё, а потому скриншоты необычной бумаги разлетелись по Сети и СМИ.

"Производство о привлечении лица к административной ответственности закрыть по истечении сроков привлечения к административной ответственности и отправить нах…р", - было написано в документе.

Украинское издание "Судебный репортёр" опубликовало эту цитату, сопроводив комментарием: "У кого-то в Печерском суде лопнуло терпение".

Скриншот опубликовала и Екатерина Бутко, выставив судью на посмешище.

"Судебные решения, которые мы заслужили", - написала чиновница.

В Едином реестре судебных решений оригинал документа посмотреть нельзя. На сайте объясняется, что доступ ограничен с 24 ноября, так как опубликованный текст не соответствовал оригиналу судебного решения "из-за допущенной технической ошибки во время его отправки".