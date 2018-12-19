"Решения будут приниматься индивидуально": Путин снял ограничения для политических беженцев

Указ, подписанный президентом России, снимает ограничения на предоставление убежища политическим беженцам в РФ, однако, как отмечается на сайте Кремля, все решения по этому вопросу будут приниматься в индивидуальном порядке.

Глава государства в среду, 19 декабря, подписал указ "О признании утратившими силу отдельных положений актов президента Российской Федерации", которым снимаются ограничения, установленные 20 лет назад в части предоставления беженцам политического убежища в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Первоначально порядок предоставления политического убежища в России регулировался указом президента страны от 1995 года, дополненным в 1997 году некоторыми положениями.

Документ устанавливал условия и обстоятельства, при которых граждане других стран не могли обратиться с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

"События, происходящие в последнее время в мире, нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей вынуждают людей искать убежище за пределами стран их проживания", - говорится в комментарии на сайте Кремля.

Указ, подписанный Владимиром Путиным 19 декабря, снимает ограничения, из-за которых многие политические беженцы не могли получить убежище в России. Тем не менее все решения по этому вопросу и в дальнейшем будут приниматься в строго индивидуальном порядке. При этом обязательно должны учитываться интересы Российской Федерации.