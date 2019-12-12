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"Решение WADA нелегально": Немецкий юрист указал на прокол антидопингового агентства
12 декабря 2019, 16:09 • 139 • Политика
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по России незаконно. "Атлеты должны быть признаны "чистыми" и допущены к соревнованиям ровно так же, как представители других стран", - считает он.
Подозрения WADA против абсолютно всех российских спортсменов несправедливы. Об этом заявил спортивный юрист из Германии Кристоф Вайшманн. Речь идёт об отстранении России от всех международных соревнований на четыре года.
По словам юриста, такое решение является незаконным, так как затрагивает всех российских спортсменов без разбора. Оно несправедливо по отношению к атлетам, которые были неоднократно протестированы в соответствии со стандартными процедурами и под наблюдением международных наблюдателей с 2015 года по сегодняшний день, подчеркнул Кристоф Вайшманн.
Напомним, что исполком WADA запретил российским спортсменам использовать российский гимн и флаг на протяжении следующих четырёх лет. Российские атлеты могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.
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