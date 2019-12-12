Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин выступил на приёме в честь Дня Героев Отечества
"Бунтарь НАТО" Эрдоган не откажется от сотрудничества с Россией в Сири...
Рада не отменила закон о запрете импорта электроэнергии из России
Миссия ООН на Украине сообщила о 26 погибших мирных жителях Донбасса в 2019 году
Главная / Политика

"Решение WADA нелегально": Немецкий юрист указал на прокол антидопингового агентства

12 декабря 2019, 16:09  •  139 • Политика
Немецкий спортивный юрист объяснил, почему решение WADA по России незаконно. "Атлеты должны быть признаны "чистыми" и допущены к соревнованиям ровно так же, как представители других стран", - считает он.
Подозрения WADA против абсолютно всех российских спортсменов несправедливы. Об этом заявил спортивный юрист из Германии Кристоф Вайшманн. Речь идёт об отстранении России от всех международных соревнований на четыре года.
По словам юриста, такое решение является незаконным, так как затрагивает всех российских спортсменов без разбора. Оно несправедливо по отношению к атлетам, которые были неоднократно протестированы в соответствии со стандартными процедурами и под наблюдением международных наблюдателей с 2015 года по сегодняшний день, подчеркнул Кристоф Вайшманн.
"Эти атлеты должны быть признаны "чистыми" и допущены к соревнованиям ровно так же, как представители других стран", - сказал немецкий юрист каналу "Звезда".
Напомним, что исполком WADA запретил российским спортсменам использовать российский гимн и флаг на протяжении следующих четырёх лет. Российские атлеты могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



139
Источник
Похожие новости
12 декабря 2019, 12:54
Безвизовая зрада: Граждан Грузии начнут в обязательном порядке проверять перед вылетом в ЕС
12 декабря 2019, 12:54
Россия объявила двух немецких дипломатов персонами нон грата
11 декабря 2019, 20:39
Как Ходорковский ведёт информационную войну против России
11 декабря 2019, 21:54
Успеть за десять часов. Лавров завершил визит в Вашингтон
12 декабря 2019, 01:09
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
12 декабря 2019, 10:54
Посол ФРГ прибыл в МИД РФ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2019, 11:24
Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой
09 декабря 2019, 00:24
"Кочевряжатся, как лярва на болоте": Сатановский по-гоголевски поставил "диагноз" Киеву, не дав шанса
09 декабря 2019, 21:40
Жириновский ПРЕДСКАЗАЛ итоги "НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА"! Зал в шоке! Такой точности не ожидал никто!
07 декабря 2019, 02:54
С 1 января 2020 года транзит газа через Украину прекратится: Какие страны Европы пострадают больше всего
12 декабря 2019, 04:39
Записки киевлянки: В Киеве злятся, если слышат, что на Донбассе в домах тепло и медицина вся бесплатная
06 декабря 2019, 04:09
Всё дело в безвизе: В Киеве объяснили, зачем хотят блокировать визиты украинцев в Россию
09 декабря 2019, 00:24
Потеря Донбасса — подарок судьбы для Украины: Американский историк призвал Киев благодарить Москву
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.