"Решение вывести войска - самое разумное": Экс-посол США признал "большой ошибкой" операцию в Афганистане

Эта миссия США не была успешной. То, как проводили операцию в США, было серьезной ошибкой. "Решение вывести войска, возможно, самое разумное", - признал экс-посол США в Узбекистане

Возможно, настало время покинуть Афганистан, операция в котором не привела к решению поставленных задач, считает экс-посол США в Узбекистане Джон Хербст, в настоящее время – глава центра евразийских исследований Атлантического совета в Вашингтоне.

По его словам, многое связано с "ужасной политикой" Джорджа Буша-младшего: это касается и развязанной войны в Ираке, и операции в Афганстане.

"Может быть, решение вывести войска – самое разумное", - сказал Хербст.

Миссия в этой стране оказалась совершенно не успешной, поставленные задачи выполнить не удалось. Но после вывода войск из Афганистана Вашингтон сможет "проецировать силу" путем нанесения авиаударов с кораблей, а также ракетами, оказывая поддержку официальному Кабулу.

При этом Хербст отметил, что определенные трудности могут быть и с афганскими властями: "даже при нынешней конфигурации сил США, правительство (Афганистана) не очень справляется с талибами".

Экс-посол также заявил, что именно по схожим причинам считает логичным решение о выводе войск США из Сирии. Неизвестно, сможет ли Вашингтон добиться "чего-либо существенного в этих странах",

"В Сирии есть выбор между джихадистами и Асадом – ни один из вариантов не является хорошим. Представление о том, что мы можем построить Сирию с кем-то другим (во главе), никогда не было достижимым", - отметил Хербст в беседе с "РИА Новости". По его мнению, это понимал и в свое время Барак Обама, у которого была и собственная политическая ошибка в Ливии.

Напомним, по данным газеты The Wall Street Journal, администрация Белого дома готовит сообщение о частичном выводе войск США из Афганистана. По данным информированных источников, вывод контингента может начаться уже через несколько недель.

Слухи о планах относительно Афганистана появились на следующий же день после шокировавшего Пентагон заявления о выводе американских военных из Сирии. На данный момент официальные лица и представители военного ведомства от каких-либо комментариев отказываются.