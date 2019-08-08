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"Решение только одно": Косачев указал путь выхода из венесуэльского кризиса

08 августа 2019, 11:39  •  179 • Политика
Разрешение кризиса в Венесуэле возможно только одним путем – через диалог власти с оппозицией, уверен глава Комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев. Именно так можно будет вывести из "бессознательного состояния" и экономику страны, и социальную сферу.
По словам сенатора, кризис в республике налицо, даже если кто-то и делает вид, что это не так. А решение, которое способно помочь стране выйти из этого кризиса, только одно – диалог власти и оппозиции, а также проведение политических реформ по совместно разработанному сценарию, написал он на своей странице в Facebook.
Косачев считает, что удержать за столом переговоров две стороны может мировое сообщество.
"Но что делают вместо этого американцы? Поддерживая одну из сторон конфликта, душат другую экономическими санкциями. Откуда тут взяться мотивации к дальнейшему диалогу - будь то у власти или у оппозиции?" - задался вопросом сенатор.
Между тем глава Минсвязи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил в среду, 7 августа, что в очередном раунде переговоров с оппозицией венесуэльское правительство не будет принимать участия. Соответствующее заявление министр разместил в своем микроблоге в Twitter.
Родригес утверждает, что на Барбадосе начала очередного раунда переговоров ожидают представители оппозиции. В то же время, отметил министр, Николас Мадуро заявил, что в этот раз делегация, представляющая его интересы, принимать участия в переговорах не будет.
К такому решению президента Венесуэлы подтолкнула, по его словам, "жесткая и грубая агрессия" в адрес Венесуэлы со стороны американской администрации.

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