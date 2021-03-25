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"Решение справедливое": В Госдуме призвали "не вопить" из-за "земельного закона" в Крыму
25 марта 2021, 08:05 • 59 • Политика
Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратился к Евросоюзу и официальному Киеву с единственным призывом - "не вопить" из-за "земельного закона" в Крыму. Парламентарий подчеркнул - "решение справедливое и необходимое".
Речь идёт о вступившем в силу законе, запрещающем иностранцам владеть земельными участками на большей территории Крымского полуострова.
"ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчёт владения землёй в Крыму", - отметил Шеремет в комментарии РИА Новости.
Он отметил, что территория полуострова является российской и другим странам "нечего засматриваться на чужие территории".
"Решение о запрете владения землей иностранцами - справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией", - подчеркнул он.
Напомним, что закон, запрещающий иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Республики Крым, действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. Этот же запрет распространяется на 12 муниципальных образований Севастополя. Среди исключений: Симферополь, Джанкой, Красноперекопск, Белогорский, Красногвардейский и Первомайский районы.
Указ был подписан президентом 20 марта прошлого года, и 20 марта он вступил в силу.
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