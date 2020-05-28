"Решение принято": Политолог раскрыл третьего по важности чиновника после Собянина и Раковой

Политолог Марат Баширов назвал в Telegram третьего наиболее влиятельного человека административной власти Москвы - после мэра Сергея Собянина и его заместительницы Анастасии Раковой.

По мнению эксперта, последним в этой тройке является Владимир Ефимов.

Третьим человеком в Москве в иерархии административного веса после мэра Собянина и вице-мэра Раковой становится заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, - заметил политолог.

Фото: скриншот Telegram/Политджойстик

Он добавил, что в скором времени можно ожидать повышения этого чиновника. По словам Баширова, это уже фактически решённый вопрос.