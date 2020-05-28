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"Решение принято": Политолог раскрыл третьего по важности чиновника после Собянина и Раковой

28 мая 2020, 14:55  •  30 • Политика
Политолог Марат Баширов назвал третьего человека в Москве после самого мэра Сергея Собянина и Анастасии Раковой. По мнению эксперта, последним в этой тройке Собянина является заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Политолог Марат Баширов назвал в Telegram третьего наиболее влиятельного человека административной власти Москвы - после мэра Сергея Собянина и его заместительницы Анастасии Раковой.
По мнению эксперта, последним в этой тройке является Владимир Ефимов.
Третьим человеком в Москве в иерархии административного веса после мэра Собянина и вице-мэра Раковой становится заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, - заметил политолог.
Фото: скриншот Telegram/Политджойстик
Он добавил, что в скором времени можно ожидать повышения этого чиновника. По словам Баширова, это уже фактически решённый вопрос.
У него пока мало собственного политического веса, но решение о его продвижении уже принято, - написал эксперт.

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