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"Решение принято": Медведев пригрозил России масштабной диспансеризацией?

28 августа 2019, 19:09  •  116 • Политика
Граждан России ждет массовая всероссийская диспансеризация, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по социальной политике. "Решение об этом также было принято", - сказал он.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшие два года граждан ждет масштабная всероссийская диспансеризация. Заявление прозвучало на совещании по социальной политике.
Медведев подчеркнул, что меры, которые принимаются в области здравоохранения должны давать эффект. Он отметил, что необходимо продолжать укреплять первичное звено - поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также поддерживать людей, которые там работают.
Для этого премьер поставил задачу создать правительственную программу модернизации первичной медико-санитарной помощи и найти для неё источники финансирования или софинансирования. Кроме того, по словам главы правительства, много сил и средств вкладывается в борьбу с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Проведём в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию. Решение об этом также было принято", - подытожил Медведев.

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