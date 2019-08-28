|
"Решение принято": Медведев пригрозил России масштабной диспансеризацией?
28 августа 2019, 19:09 • 116 • Политика
Граждан России ждет массовая всероссийская диспансеризация, заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по социальной политике. "Решение об этом также было принято", - сказал он.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшие два года граждан ждет масштабная всероссийская диспансеризация. Заявление прозвучало на совещании по социальной политике.
Медведев подчеркнул, что меры, которые принимаются в области здравоохранения должны давать эффект. Он отметил, что необходимо продолжать укреплять первичное звено - поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также поддерживать людей, которые там работают.
Для этого премьер поставил задачу создать правительственную программу модернизации первичной медико-санитарной помощи и найти для неё источники финансирования или софинансирования. Кроме того, по словам главы правительства, много сил и средств вкладывается в борьбу с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2019, 01:24
|
27 августа 2019, 10:24
|
25 августа 2019, 00:09
|
26 августа 2019, 01:54
|
22 августа 2019, 00:39
|
22 августа 2019, 00:39
|
24 августа 2019, 04:39