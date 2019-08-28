"Решение принято": Медведев пригрозил России масштабной диспансеризацией?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что в ближайшие два года граждан ждет масштабная всероссийская диспансеризация. Заявление прозвучало на совещании по социальной политике.

Медведев подчеркнул, что меры, которые принимаются в области здравоохранения должны давать эффект. Он отметил, что необходимо продолжать укреплять первичное звено - поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, а также поддерживать людей, которые там работают.

Для этого премьер поставил задачу создать правительственную программу модернизации первичной медико-санитарной помощи и найти для неё источники финансирования или софинансирования. Кроме того, по словам главы правительства, много сил и средств вкладывается в борьбу с онкологическими заболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями.