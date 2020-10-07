"Решение неоправданно": НАТО просит Минск вернуть выгнанных литовцев и поляков

Так он прокомментировал решение Минска выслать из страны ряд представителей дипломатического корпуса Литвы и Польши в знак протеста против поддержки этими странами "беломайдана".

Решение сократить дипломатическое присутствие стран - членов НАТО в Белоруссии неоправданно, мы сожалеем об этом и призываем Минск пересмотреть своё решение, - отметил Столтенберг.

Напомним, что ранее Белоруссия отозвала своих послов из Литвы и Польши для проведения консультаций, а также потребовала сократить штат дипломатов, представляющих эти страны в Минске. Это стало ответом на поддержку белорусских протестов со стороны Вильнюса и Варшавы.

Примечательно, что именно в Литву сбежала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая проиграла на выборах, а потом объявила себя новым президентом Белоруссии. Польша же, как полагают в Минске, координирует белорусские протесты в надежде взять под контроль Гродненскую область в случае развала страны. Примечательно, что Польша и Прибалтика первыми подняли вопрос о санкциях против Белоруссии.