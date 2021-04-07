"Решают свои вопросы": Патрушев рассказал о планах России в Донбассе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал о планах России в Донбассе. Он также оценил, зачем украинским властям военный конфликт на востоке своей страны: "Решают свои вопросы".

Патрушеву попросили оценить, может ли Россия открыто вмешаться во внутриукраинский конфликт и какие "красные линии" должен пересечь Киев, чтобы Москва приняла такое решение. Секретарь Совбеза РФ сообщил, что планов военных действий на востоке Украины нет, но за ситуацией там внимательно следят.

"Исходя из её развития будут приняты конкретные меры", - произнёс он.

По мнению Николая Патрушева, на Украине есть серьёзнейшие внутренние проблемы, а ситуация в Донбассе – способ украинских властей отвлечь от них внимание.

"Они решают свои вопросы за счёт Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж", - приводит слова секретаря Совбеза издание "Коммерсантъ".

Патрушев перечислил, о каких именно "вопросах" идёт речь. Экономика держится только на иностранных кредитах, которые весьма обременительны. Долги Украины растут. Киев распродаёт то немногое, что ещё осталось "по демократичным ценам": остатки промышленности, которая пока держится на плаву, чернозём и лес. Взаимен украинцы получают лишь пирожки.

"Те сами пирожки, которые американцы раздавали на Майдане", - отметил секретарь Совета безопасности России.