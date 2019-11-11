"Решают свои внутренние проблемы": Эксперт - о том, почему российских олигархов объявили в Британии "угрозой демократии"

Об этом политолог рассказал в беседе с Nation News. По его словам, в последние годы у стран Запада вошло в привычку объяснять внутренние противоречия внешними вмешательствами.

Политолог напомнил, что такие обвинения в адрес России или её граждан о "вмешательстве" звучат не в первый раз. Самый известный на текущий момент подобный кейс - это "российское вмешательство" в выборы в США, а также в историю с "жёлтыми жилетами" во Франции.

Ганжара отметил, что в западных странах явственно нарастает глубокий кризис, который "проще объяснить вешним вмешательством". Таким образом, правительства этих стран просто перекладывают ответственность со своих плеч, а заодно решают текущие внутренние проблемы.