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"Решают свои внутренние проблемы": Эксперт - о том, почему российских олигархов объявили в Британии "угрозой демократии"

11 ноября 2019, 18:54  •  35 • В мире
Девять российских олигархов, которые жертвовали миллионы на нужды Консервативной партии и тем самым пытались "уничтожить британскую демократию", названы в секретном разведывательном докладе британских спецслужб. При этом некоторые из этих "доноров" были в довольно близких отношениях с премьер-министром Борисом Джонсоном. "Это заявление нужно, чтобы ухудшить рейтинги консерваторов. Таким образом решается чисто внутриполитическая история",- считает Владислав Ганжара.
Об этом политолог рассказал в беседе с Nation News. По его словам, в последние годы у стран Запада вошло в привычку объяснять внутренние противоречия внешними вмешательствами.
Политолог напомнил, что такие обвинения в адрес России или её граждан о "вмешательстве" звучат не в первый раз. Самый известный на текущий момент подобный кейс - это "российское вмешательство" в выборы в США, а также в историю с "жёлтыми жилетами" во Франции.
Ганжара отметил, что в западных странах явственно нарастает глубокий кризис, который "проще объяснить вешним вмешательством". Таким образом, правительства этих стран просто перекладывают ответственность со своих плеч, а заодно решают текущие внутренние проблемы.
"Этим заявлением Британия манипулирует общественным мнением, а мы знаем, что у них сейчас должны пройти досрочные парламентские выборы, которые связаны с судьбой этого государства. Ситуация там сейчас очень накалена, и это заявление нужно, чтобы ухудшить рейтинги консерваторов. Таким образом решается чисто внутриполитическая история", - резюмировал Ганжара.

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