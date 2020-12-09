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"Решать придётся нам": Кресло под Пашиняном зашаталось. Политолог назвал угрозы для России

09 декабря 2020, 19:30  •  172 • В мире
Кресло под Николом Пашиняном всерьёз зашаталось. Страну в скором времени может сотрясти настоящий коллапс: "Решать придётся нам". Политолог Артур Атаев назвал угрозы для России в этой ситуации.
Политолог Артур Атаев прокомментировал неутихающие протесты в Армении. Своё мнение по напряжённой ситуации в республике он высказал в интервью Царьграду.
Ранее демонстранты предъявили премьер-министру страны Николу Пашиняну ультиматум: они потребовали, чтобы он ушёл в отставку, дав ему срок до 12 часов 8 декабря (по местному времени).
Условие выполнено не было, в связи с этим представители оппозиции призвали людей выходить на акции неповиновения по всей республике.
Атаев не исключает, что глава государства обречён. Он заметил, что Армению в скором времени может сотрясти настоящий коллапс.
Ни Пашиняну, ни его ближайшему проамериканскому окружению население Армении, даже не политически активное, не простит то, что было получено в ходе Второй карабахской войны. Её итоги социумом воспринимаются как проигрыш лично Пашиняна. Себя армяне считают униженными. Поэтому в декабре, скорее всего, будет активизация протестов, потому что есть ещё ряд обременяющих обстоятельств, опасных и деструктивных. В частности, много пропавших без вести. Их родственники не получают адекватной информации, обмен телами не осуществлён в полной мере. К политическому и военному провалу скоро может прибавиться и экономический. Тогда уже будет полный коллапс, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он заметил, что сложившаяся ситуация может представлять угрозу и для РФ. В связи с этим, считает эксперт, Москва будет стараться как-то поспособствовать стабилизации в республике.
Для России это очень опасная тенденция, потому что в Закавказье Армения - фактически единственный наш партнёр, если не считать непризнанных Абхазии и Южной Осетии. РФ крайне невыгоден внутриармянский кризис. Потому что в любом случае решать придётся во многом именно нам. Франция делает декларации, Америка делает декларации, а реальной политикой разрешения занимается только Россия. Поэтому в наших интересах, чтобы там не было никакого - ни политического, ни военного - конфликта, - подытожил политолог.
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