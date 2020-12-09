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"Решать придётся нам": Кресло под Пашиняном зашаталось. Политолог назвал угрозы для России
09 декабря 2020, 19:30 • 172 • В мире
Кресло под Николом Пашиняном всерьёз зашаталось. Страну в скором времени может сотрясти настоящий коллапс: "Решать придётся нам". Политолог Артур Атаев назвал угрозы для России в этой ситуации.
Политолог Артур Атаев прокомментировал неутихающие протесты в Армении. Своё мнение по напряжённой ситуации в республике он высказал в интервью Царьграду.
Ранее демонстранты предъявили премьер-министру страны Николу Пашиняну ультиматум: они потребовали, чтобы он ушёл в отставку, дав ему срок до 12 часов 8 декабря (по местному времени).
Условие выполнено не было, в связи с этим представители оппозиции призвали людей выходить на акции неповиновения по всей республике.
Атаев не исключает, что глава государства обречён. Он заметил, что Армению в скором времени может сотрясти настоящий коллапс.
Он заметил, что сложившаяся ситуация может представлять угрозу и для РФ. В связи с этим, считает эксперт, Москва будет стараться как-то поспособствовать стабилизации в республике.
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