"Решать придётся нам": Кресло под Пашиняном зашаталось. Политолог назвал угрозы для России

Политолог Артур Атаев прокомментировал неутихающие протесты в Армении. Своё мнение по напряжённой ситуации в республике он высказал в интервью Царьграду.

Ранее демонстранты предъявили премьер-министру страны Николу Пашиняну ультиматум: они потребовали, чтобы он ушёл в отставку, дав ему срок до 12 часов 8 декабря (по местному времени).

Условие выполнено не было, в связи с этим представители оппозиции призвали людей выходить на акции неповиновения по всей республике.

Атаев не исключает, что глава государства обречён. Он заметил, что Армению в скором времени может сотрясти настоящий коллапс.

Ни Пашиняну, ни его ближайшему проамериканскому окружению население Армении, даже не политически активное, не простит то, что было получено в ходе Второй карабахской войны. Её итоги социумом воспринимаются как проигрыш лично Пашиняна. Себя армяне считают униженными. Поэтому в декабре, скорее всего, будет активизация протестов, потому что есть ещё ряд обременяющих обстоятельств, опасных и деструктивных. В частности, много пропавших без вести. Их родственники не получают адекватной информации, обмен телами не осуществлён в полной мере. К политическому и военному провалу скоро может прибавиться и экономический. Тогда уже будет полный коллапс, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он заметил, что сложившаяся ситуация может представлять угрозу и для РФ. В связи с этим, считает эксперт, Москва будет стараться как-то поспособствовать стабилизации в республике.