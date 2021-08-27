"Решат его оружием": Эксперт рассказал, кто будет воевать с Россией после США

Эксперт рассказал, кто может пойти на конфронтацию с Россией в случае, если силы США на фоне событий в Афганистане ослабнут.

В Германии разразился скандал. Недавно на картах предвыборных плакатов блока ХДС/ХСС в составе страны были обозначены Калининградская область и территория Пруссии, которая в конце войны была отдана Польше.

В партии ответили, что плакаты клеили не они. Автор телеграм-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский считает, что на самом деле Германия не потеряла своих политических амбиций, и потому ХДС/ХСС использовали методы чёрного пиара, взывая к сокрытым в душе немцев чувствам величия.

Автор считает, что у Германии, как и у Японии, на фоне происходящего в Афганистане будет возможность расширить границы, если ослабнет "удавка США".

"Германия, учитывая исторический опыт немцев, которые воюют на протяжении двух тысяч лет, в течение пары-тройки лет может кратно увеличить свою военную мощь и перестать краснеть, платить и каяться", - пишет автор в своём телеграм-канале "Старше Эдды".

Но немцы, скорее всего, помнят прошлые уроки, а вот Япония может пойти на конфронтацию с Россией. В том числе из-за нерешённых споров об островах.

"У нас есть серьезнёйший неурегулированный спор, и я вполне допускаю, что японские стратеги попробуют решить его оружием", - подытожил Куликовский.