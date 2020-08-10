"Решает не Путин": Пелоси заявила о круглосуточном вмешательстве русских

Председатель нижней палаты Конгресса США в очередной раз заявила о вмешательстве России в выборы. При этом она, как и в прошлый раз, не привела никаких доказательств, свидетельствующих о "вмешательстве".

"Россия 24 часа в сутки вмешивается в наши выборы. Я считаю, что американский народ должен решить, кто будет президентом Соединённых Штатов. Не Владимир Путин принимает это решение за нас", - отметила Пелоси.

Как пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!", американские демократы таким образом пытаются заранее "подстелить соломку" на случай поражения их кандидата в президенты Джо Байдена.

Скриншот: Telegram/Выпускайте Кракена!

Напомним, что именно так они объяснили поражение Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Американская прокуратура тогда несколько лет пыталась найти свидетельства "российского вмешательства", чтобы доказать свою версию о "сговоре Трампа с русскими", но так ничего и не нашла. Это не помешало американским демократам продолжить выдвигать обвинения против Москвы.

Российские власти в свою очередь заявили, что не имеют никакого отношения к американским выборам, а все обвинения в адрес Кремля - это следствие внутриполитической борьбы в США и попытка американских демократов оправдать своё поражение.