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"Решает не Путин": Пелоси заявила о круглосуточном вмешательстве русских
10 августа 2020, 16:25 • 113 • Политика
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о круглосуточном вмешательстве русских в американские выборы. Она подчеркнула: решать, кто будет новым президентом США, будет "американский народ, а не Путин".
Председатель нижней палаты Конгресса США в очередной раз заявила о вмешательстве России в выборы. При этом она, как и в прошлый раз, не привела никаких доказательств, свидетельствующих о "вмешательстве".
Как пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена!", американские демократы таким образом пытаются заранее "подстелить соломку" на случай поражения их кандидата в президенты Джо Байдена.
Скриншот: Telegram/Выпускайте Кракена!
Напомним, что именно так они объяснили поражение Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Американская прокуратура тогда несколько лет пыталась найти свидетельства "российского вмешательства", чтобы доказать свою версию о "сговоре Трампа с русскими", но так ничего и не нашла. Это не помешало американским демократам продолжить выдвигать обвинения против Москвы.
Российские власти в свою очередь заявили, что не имеют никакого отношения к американским выборам, а все обвинения в адрес Кремля - это следствие внутриполитической борьбы в США и попытка американских демократов оправдать своё поражение.
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