"Репрессий не будет": Президент Казахстана тонко подколол США в преддверии выборов

Об этом Токаев заявил, комментируя запланированные на воскресенье выборы в нижнюю палату парламента, в которых примет участие пять партий.

Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Полиция будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессий в отношении протестующих не будет, - пояснил президент, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, что упоминание протестных настроений и репрессивных мер может быть намёком на США, где 6 января сторонники президента Дональда Трампа устроили митинг, а после ворвались в здание Капитолия. В результате стычки с полицией погибло несколько человек. Правоохранительные органы начали задерживать даже тех людей, которые не принимали участие в штурме.

Данный инцидент вызвал широкий резонанс. Большинство соцсетей и интернет-площадок заблокировали аккаунт Трампа, а демократы даже подняли вопрос о досрочной отставке президента.

Добавим также, что в воскресенье проживающий во Франции оппозиционер Мухтар Аблязов, который возглавляет движение "Демократический выбор Казахстана" (признано экстремистским в республике. - Ред.), призвал соотечественников выходить на акции протеста.