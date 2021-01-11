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"Репрессий не будет": Президент Казахстана тонко подколол США в преддверии выборов

11 января 2021, 01:10  •  111 • Политика
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тонко подколол США в преддверии парламентских выборов. Глава государства подчеркнул, что власти не планируют разгонять протестующих: "Репрессий не будет".
Об этом Токаев заявил, комментируя запланированные на воскресенье выборы в нижнюю палату парламента, в которых примет участие пять партий.
Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Полиция будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессий в отношении протестующих не будет, - пояснил президент, отвечая на вопросы журналистов.
Отметим, что упоминание протестных настроений и репрессивных мер может быть намёком на США, где 6 января сторонники президента Дональда Трампа устроили митинг, а после ворвались в здание Капитолия. В результате стычки с полицией погибло несколько человек. Правоохранительные органы начали задерживать даже тех людей, которые не принимали участие в штурме.
Данный инцидент вызвал широкий резонанс. Большинство соцсетей и интернет-площадок заблокировали аккаунт Трампа, а демократы даже подняли вопрос о досрочной отставке президента.
Добавим также, что в воскресенье проживающий во Франции оппозиционер Мухтар Аблязов, который возглавляет движение "Демократический выбор Казахстана" (признано экстремистским в республике. - Ред.), призвал соотечественников выходить на акции протеста.

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