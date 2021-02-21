"Репрессии против СМИ, граждан, политиков...": Кремль предупредил Донбасс об опасности

Кремль предупредил Донбасс о серьёзной опасности. "Репрессии Киева против СМИ, граждан и политиков" вполне могут закончиться полномасштабным военным наступлением.

Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что в последнее время украинские власти всё жёстче борятся с любым проявлением инакомыслия. Это и закрытие трёх крупнейших оппозиционных каналов, и санкции против одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука.

Набирающая силу реакционная политика на Украине вполне может привести к возобновлению боевых действий в Донбассе, считает официальный представитель Кремля.

Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется, более неспокойно становится на линии соприкосновения, - отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, росту милитаристских настроений на Украине способствует позиция США. Вашингтон продолжает снабжать Киев оружием, побуждая "горячие головы" проявлять всё больше агрессии. Он всё больше склоняет "партию войны" к мысли о том, что силовое решение - единственный возможный вариант для решения проблемы Донбасса.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился закрыть три оппозиционных телеканала 112, ZiK и NewsOne. Вскоре после этого он одобрил решение СНБО ввести санкции против лидера "Оппозиционной платформы - за жизнь!" Виктора Медведчука, его супруги и ряда других представителей оппозиции.